Quando la parola si fa voce: Lidia Laudani porta la sua letteratura ad Arsago Seprio

Domenica 27 aprile, alle ore 18, la Sala Polivalente del Centro Culturale Concordia di Arsago Seprio si trasformerà in uno spazio di ascolto e riflessione, grazie all’arrivo di Lidia Laudani, autrice che sta portando in giro per l’Italia un tour di presentazioni, firmacopie e incontri che ha tutta l’aria di essere qualcosa di più: un vero movimento emotivo e culturale.

A rendere ancora più speciale la tappa varesina, ci sarà l’accompagnamento musicale di Michele Cinnirella, pianista che dialogherà con la voce narrante di Laudani durante le letture, fondendo testo e musica in un’unica esperienza sensoriale.

Il romanzo al centro dell’incontro ruota attorno alla figura di Beatrice Pascal, protagonista intensa che diventa simbolo di chi trova il coraggio di guardare in faccia il dolore e nominarlo. Laudani, con uno stile diretto e mai retorico, nel suo romanzo “Un’altra vita” affronta il tema delle relazioni tossiche, del narcisismo patologico e della violenza psicologica con lucidità e partecipazione, lasciando al lettore la possibilità di riconoscersi o riconoscere, e forse di agire.

«Viviamo un tempo in cui certe dinamiche vengono ancora sottovalutate — ha raccontato l’autrice — ma i segnali sono ovunque, e spesso chi li vive non ha voce. Questo libro nasce per essere una mano tesa, un faro che non giudica, ma accompagna».

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.