Brinzio incontra Samuele Corsalini e \"Quel che non sai di Varese\"

Il Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio accoglie il progetto “Quel che non sai di Varese”, con cui Samuele Corsalini, attraverso i social e un libro edito da Pietro Macchione, esplora Varese com’era e com’è: dalle strade che percorriamo ogni giorno ad affascinanti curiosità storiche associate ai luoghi.

Un avvincente viaggio attraverso il cuore della città e i pittoreschi borghi di Bizzozzero, Biumo, Belforte, Velate, Masnago, oltre a esplorare il Sacro Monte e il Campo dei Fiori, con l’obiettivo soprattutto di svelare fatti insoliti o aneddoti capaci di fare sorridere.

Lo scopo è far rinascere consapevolezza ed interesse nei giovani per la storia del territorio: per catturare l’attenzione dei ragazzi di oggi che sono abituati a stimoli della durata di una manciata di secondi navigando sui social, l’autore spende poche frasi per ogni argomento.

Modera Valentino Piccinelli.

Ingresso libero.