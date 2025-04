Secondo appuntamento con la Rassegna Organistica della Basilica di Varese

Domenica 4 Maggio alle ore 16.30 si terrà il secondo appuntamento della Rassegna Vespri d’organo all’organo Bernasconi/Mascioni della Basilica San Vittore di Varese. Protagonista di questo evento sarà il giovane organista Alessandro Chiantoni che proporrà un interessante programma musicale.

PROGRAMMA

CHARLES MARIE WIDOR (1844-1937)

Mattheus-Final, da “Bach’s Memento”

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Partite diverse sopra O Gott, du frommer Gott BWV 767

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

O Gott, du frommer Gott, Op.122 n.7

ANTON BRUCKNER (1824-1896)

Nachspiel in re minore WAB 126

(Transcrizione di Alessandro Chiantoni)

FRANZ LISZT (1811-1886)

La Chapelle de Guillame Tell da Années de Pèlegrinage

(Transcrizione di Alessandro Chiantoni)

Alessandro Chiantoni nasce ad Alzano Lombardo nel 1996; dopo aver studiato Pianoforte presso il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo si diploma a pieni voti in Organo e Composizione Organistica. Partecipa, in qualità di pianista, all’esecuzione integrale delle trentadue sonate per pianoforte di Beethoven, per conto del festival pianistico internazionale di Bergamo e Brescia; come organista viene invitato, in occasione della terza edizione del concorso internazionale di composizione “Vittorio Fellegara”, a tenere il concerto di chiusura tenutosi a Bergamo nella prestigiosa sala “Alfredo Piatti”. Dal 2020 viene nominato organista titolare della chiesa di Sant’Anna in Bergamo, è fondatore e direttore artistico del comitato Primavera dell’Organo e dal 2023 ricopre il ruolo di direttore artistico delle Audizioni d’organo del convento domenicano di San Bartolomeo in Bergamo. Si esibisce regolarmente per rassegne, festival nazionali ed internazionali, dedicandosi sia al repertorio che all’improvvisazione, in particolare si esibisce ad Anversa (Kristus-Konigkerk), Londra (Wesminter Abbey), Bergamo (Cattedrale di S. Alessandro Martire, Basilica di Santa Maria Maggiore, chiesa di Sant’Anna, chiesa di San Bartolomeo, Chiesa di San Martino, Sala Piatti, Chiesa ipogea del Seminario), Merano (Duomo), Modena, Torino, Pesaro (Festival Internazionale “Vespri d’organo a Cristo Re”), Trento (Santa Maria Maggiore), Storo (Associazione Renato Lunelli), Villasanta (Festival Organistico Internazionale), Udine (Accademia Organistica Udinese), Iseo (Festival organistico internazionale “Città di Bergamo”), Roma, Conegliano, Padova… Come docente viene invitato a tenere masterclass per le accademie musicali di Boom e Tessenderlo (Belgio) e attualmente insegna organo al Liceo Musicale della città di Bergamo.

Nel 2021 risulta vincitore del primo premio “Rotary Club Bergamo Città Alta”. Incide per per l’etichetta “M&M Production” (Widor, Bach, Mendelssohn, Liszt, Tchaikovsky, Chiantoni), per “Da Vinci Publishing” (disco premiato con cinque stelle dalla critica musicale – Bach, Mendelssohn, Reger, Liszt), per “Classica dal vivo” (Improvvisazioni) e un ulteriore album è in corso di produzione per “M&M Production” interamente dedicato alla musica di J. S. Bach. Recentemente viene nominato organista in residenza dell’orchestra “Il cimento armonico” di Padova, con cui esegue nel 2024 il concerto Op. 117 n.2 di Rheinberger e la Suite in sol di Respighi per organo e orchestra d’archi. Si perfeziona con prestigiosi organisti di fama internazionale, in particolare con Jean Guillou, Jean-Baptiste Monnot, Daniel Roth, Ben van Oosten, Olivier Latry, Ludger Lohmann, Sarah Kim, Francesco Finotti, Yanka Hekimova, Simone Vebber e Frédéric Desenclos. Nell’arte dell’improvvisazione riceve insegnamenti da Stefano Rattini.