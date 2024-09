Weekend nei musei di Busto con tutta la famiglia tra giochi di una volta e opere 3D

Il ciclo delle Domeniche al museo per la famiglia si intreccia con il programma della Settimana europea della mobilità sostenibile nel weeken del 21 e 22 settembre a Busto Arsizio.

In programma per le famiglie due iniziative dedicate ai bambini per riscoprire i giochi di una volta sabato, in un divertente laboratorio creativo di riciclo al Museo del Tessile e poi lanciarsi verso il futuro domenica con una giocomerenda a base di Opere 3D a palazzo Marliani Cicogna.

Di seguito il programma

SABATO 21 SETTEMBRE ore 15 e 16.30

RICICLA, CREA E GIOCA!

Nell’ambito degli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in occasione della Settimana Europea della Mobilità (QUI tutto il programma), il Servizio di Didattica Museale e Territoriale propone l’attività RICICLA, CREA, GIOCA! che invita a vivere uno dei principali spazi verdi cittadini come spazio di condivisione, riscoprendo giochi della tradizione bustocca – spesso sconosciuti alle nuove generazioni – e favorendo il riutilizzo creativo di materiali quotidiani.

Un momento di condivisione anche con gli adulti presenti che avranno a loro volta modo di (ri)scoprire giochi d’infanzia e partecipare insieme ai più piccoli ad alcune delle attività proposte.

Inoltre, un momento sarà dedicato alla costruzione di un gioco della tradizione bustocca partendo da materiali quotidiani e di riciclo, per sperimentare insieme il valore delle risorse e del loro riutilizzo creativo.

Usando materiali di recupero i partecipanti potranno sperimentare giochi di una volta con cui un tempo i nostri nonni si divertivano in strada e nei cortili

L’iniziativa Ricicla, crea e gioca! sarà ospitata nel Parco del Museo del Tessile – ingresso da via Volta 6- nel pomeriggio di sabato 21 settembre.

L’attività è gratuita e prevede due turni per massimo di 15 partecipanti ciascuno:

– 1° turo alle ore 15 per bambini tra i 5 e gli 8 anni con prenotazione a QUESTO LINK

– 2° turno alle ore 16.30 per bambini tra 9 e 12 anni con prenotazione a QUESTO LINK

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da max 1 adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività.

DOMENICA 22 SETTEMBRE ore 15.30

GIOCOMERENDA OPERE 3D

Il nuovo appuntamento con le Domeniche ai Musei per le famiglie! è per il 22 settembre alle ore 15.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II) con la Giocomerenda Opere 3D.

Le opere d’Arte si possono “leggere” solo con gli occhi?

A partire dal proprio quadro preferito i partecipanti e proveranno a riprodurlo con vari materiali di recupero, giocando con le superfici per ottenere una speciale opera d’arte, tutta da toccare!

L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare.

In caso di imprevisti, è possibile avvisare il giorno stesso, telefonando al museo domenica stessa, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 635505.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e Territoriale della città di Busto Arsizio ai numeri

0331 390242 – 349.