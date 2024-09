Il programma completo degli eventi della settimana della mobilità a Busto Arsizio

Il Villaggio sarà inaugurato sabato 14 settembre alle 17.00 in piazza Trento Trieste: sarà poi un susseguirsi di appuntamenti, che si apriranno la mattina presto con lezioni di yoga gratuite e si concluderanno in serata con attività di tipo culturale e di intrattenimento (poesia, cinema, musica).

14 SETTEMBRE 2024 – Sabato

16:00 – 18:30 Baby Bus, Baby Patente e Laboratori di mobilità sostenibile – Piazza Trento e Trieste e via D. Crespi

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P.Candiani” Via San Gregorio

17:00 Inaugurazione del “Mobility Village” – Piazza Trento e Trieste

18:30 “Aperitivo in Musica” Young Band Pop by CMC – P.zza Trento e Trieste

20:30 Young Band Rock by CMC – concerto musicale – P.zza Trento e Trieste

15 SETTEMBRE 2024 – Domenica

09:30 – 12:00 e 15:00 – 18:30 Safety Stand – Piazza Trento e Trieste e via D. Crespi

09:30: “Kidsand Junior Creativity”, disegno su strada a cura dell’IC De Amicis e in collaborazione con “A. Rebesco” – via D. Crespi

16:00 – 18:30 Baby Bus, Baby Patente – Piazza Trento e Trieste e via D. Crespi

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P. Candiani” Via San Gregorio

16:00 – 18:00 Torneo di MobilitOca – in collaborazione con l’associazione “Progetti Fantasia”, gioco ideato dal Liceo Artistico “P. Candiani” – via D. Crespi;

Sfilata bande musicali Busto Folk, a cura dell’assessorato alla Cultura – partenza ore 16:00 da Largo Giardino – ore 17:00 sosta in P.zza Trento Trieste

20:00 Serata di Tango Argentino a cura dell’associazione “Tango Saronno” – Piazza Santa Maria

20:30 The Voices Band by CMC concerto musicale – P.zza Trento e Trieste

16 SETTEMBRE 2024 – Lunedì

07:30 Saluto al Sole nel Mobility Village – sessione di Yoga con la maestra Sonia Bottigelli – Piazza Trento e Trieste

09:30 – 12:30 School on the street nel “Mobility Village” – Lezioni all’aperto – p.zza Trento e Trieste

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P. Candiani” Via San Gregorio

18:00 – 19:00 Mobility Point – incontro tematico con aperitivo e intrattenimento musicale a cura di pubblici esercizi del territorio – Trento e Trieste

18:30 “Aperitivo in Musica”- Lounge Acustico e DJ Set – P.zza Trento e Trieste

21:00 “Tra storia e musica” – Evento musicale degli allievi del Liceo “P.Bausch” promosso dalla Parrocchia Beata Giulia e dall’associazione Riabitare- in oratorio San Bernardino – cascina dei poveri – Beata Giuliana.

17 SETTEMBRE 2024 – Martedì

07:30 Saluto al Sole nel Mobility Village – sessione di Yoga con la maestra Sonia Bottigelli – in Piazza Trento Trieste

09:30 – 12:30 School on the street nel “Mobility Village” – Lezioni all’aperto – p.zza Trento e Trieste

09:30 “Un anno di piazza scolastica” concerto degli studenti del Liceo musicale “Pina Bausch” –a cura dei proff. Monitto e Vietri – scuola primaria Marco Polo via Cav.Azzimonti

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P.Candiani” Via San Gregorio

18:00 – 19:00 Mobility Point – incontro tematico con aperitivo e intrattenimento musicale a cura di pubblici esercizi del territorio – via San Gregorio

18:30- “Aperitivo in Musica” Piano e Voce a cura di The Voices – P.zza Trento e Trieste

20:00 Bike in – Cinema all’aperto – P.zza Trento e Trieste (vedi qrcode)

18 SETTEMBRE 2024 – Mercoledì

07:30 Saluto al Sole nel Mobility Village – sessione di Yoga con il maestro Pietro Chiarello – Piazza Trento Trieste

09:30 – 12:30 School on the street nel “Mobility Village” – Lezioni all’aperto – p.zza Trento e Trieste

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P. Candiani” Via San Gregorio

18:00 – 19:00 Mobility Point – incontro tematico con aperitivo e intrattenimento musicale a cura di pubblici esercizi del territorio – Trento e Trieste

18:00 “Aperitivo in Musica” – Acustic e Djset in P.zza Trento e Trieste

20:00 Bike in – Cinema all’aperto – P.zza Trento e Trieste (vedi qrcode)

19 SETTEMBRE 2024 – Giovedì

07:30 Saluto al Sole nel Mobility Village – sessione di Yoga con il maestro Pietro Chiarello – Piazza Trento Trieste

09:30 – 12:30 School on the street nel “Mobility Village” – Lezioni all’aperto – P.zza Trento e Trieste

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P.Candiani” Via San Gregorio

17:45 Esibizione di Danza degli studenti del Liceo Musicale Coreutico “Pina Bausch” in piazza Santa Maria

18:00 – 19:00 Mobility Point – incontro tematico con aperitivo e intrattenimento musicale a cura di pubblici esercizi del territorio – – Cavallotti Garden – via Cavallotti

20:45 Camminata tra le opere d’arte – a cura del circolo Laudato si’ – Ritrovo in Piazza Santa Maria

18:30 “Aperitivo in Musica” con Young Rock Band – P.zza Trento e Trieste

20:30 “Poesia sotto le stelle” armonie di versi con accompagnamento musicale del compositore Elliot Kaye Kingsley – P.zza Trento e Trieste

20 SETTEMBRE 2024 – Venerdì

09:00 – 13:30 Convegno “La città in Europa – Idee di sviluppo per una città che cambia” – Sala Tramogge – Molini Marzoli

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P.Candiani” Via San Gregorio

19:00 “BA Run4charity”- Corsa benefica in collaborazione con l’assessorato allo sport, ASSB e associazioni podistiche cittadine. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “ASD Cuore Pieno” per finalità benefiche.

Ritrovo ore 19:00 via Manara – Partenza ore 20:00

21:00 “Canta con me” – Talent show a cura dell’associazione culturale Edera o.d.v. – Piazza Trento e Trieste

21 SETTEMBRE 2024 – Sabato

15:00 – 18:00 Giochi di una Volta – Ricicla, Crea Gioca! – Parco Museo del Tessile – a cura di didattica museale

16:00 – 18:30 Baby Bus, Baby Patente e Laboratori di mobilità sostenibile – Piazza Trento Trieste e via D. Crespi

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P.Candiani” Via San Gregorio

18:30 “Aperitivo in Musica” intrattenimento musicale a cura di Centro Musicale Concertare – P.zza Trento e Trieste

21:00 Befolks – concerto a cura di Centro Musicale Concertare – P.zza Trento e Trieste

22 SETTEMBRE 2024 – Domenica

09:30 – 12:00 e 15:00 – 18:30 Safety Stand – Piazza Trento Trieste e via D.Crespi

10:00 “Giochi in bicicletta” – a cura associazione culturale Edera o.d.v. – via D. Crespi

16:00 – 18:30 Baby Bus, Baby Patente e Laboratori di mobilità sostenibile – Piazza Trento Trieste e via D. Crespi

16:00 – 19:00 Apertura Urban Center – – in collaborazione con del Liceo Artistico “P. Candiani” Via San Gregorio

18:30 Concerto dell’orchestra di fiati del Liceo musicale “Pina Bausch” diretto dal Prof. F. Conetta – p.zza Trento e Trieste

19:30 “Aperitivo in musica” con The Voices Band a cura di CMC – P.zza Trento e Trieste

dal 16 al 22 settembre

Roadpol Safety Days – Stay Alive and save Lives

Campagna di Sicurezza Stradale a cura della Polizia Locale

dal 14 al 22 settembre

Campo di PickleBall in via Milano angolo via San Gregorio con possibilità di utilizzo libero e presenza istruttore – in collaborazione con l’Assessorato allo Sport.

Extra week –

29 settembre ore 14:30

Color walk – camminata non competitiva organizzata dall’associazione “Amici delle Tommaseo” – partenza da I.C. Nicolò Tommaseo via Raffaele Sanzio 9

Lo spazio del Mobility village sarà aperto tutti i giorni, con eventi ed intrattenimento, dalle ore 7:30 alle 22:30.