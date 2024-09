Dalla sperimentazione alla realtà di via Cavallotti. A Busto Arsizio torna la settimana della mobilità sostenibile

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà a Busto Arsizio, per il terzo anno consecutivo, la Settimana Europea della Mobilità (https://mobilityweek.eu/home/). La città dpartecipa con una serie di iniziative organizzate dall’assessorato alla Mobilità sostenibile, che hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla mobilità e promuovere il cambiamento nei comportamenti quotidiani a favore della mobilità attiva.

Per dare un senso concreto a questa iniziativa l’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo ha portato l’esempio di via Cavallotti (foto), ormai prossima alla riapertura dopo i lavori di riqualificazione pedonale, che negli anni scorsi era stata teatro di una sperimentazione che aveva trovato l’apprezzamento dei cittadini e dei commercianti: “I lavori, non a caso, sono stati possibili grazie ad un bando vinto proprio dal Distretto del Commercio, a significare che osare, sperimentare può essere utile. Seguiamo l’esempio delle grandi città europee”. Quest’anno l’assessorato ha voluto, però, riproporre la sperimentazione di piazza Trento e Trieste parzialmente chiusa, invece che piazza Garibaldi: “Una decisione che abbiamo preso con serenità e con l’idea di consolidare un’esperienza piuttosto che iniziarne un’altra”.

A confermare la tesi della sperimentazione sono proprio i due rappresentanti delle associazioni dei commercianti. Il presidente di Ascom Confcommercio Rudi Collini: "Siamo contenti come Ascom per questo percorso che va a step. L'esempio del Cavallotti Garden in questo senso è molto positivo. Non si tratta di interventi calati dall'alto ma di un modo di approcciare nuovi metodi attraverso la sperimentazione. L'esperienza d'acquisto la vivi in un luogo bello. Importante avere una visione europea per uscire dalla mentalità paesana che spesso prende il sopravvento".

Sara Leoni, presidente del Comitato Commercianti del Centro segue il ragionamento: “Abbiamo superato lo scetticismo dello scorso anno. Come comitato, infatti, abbiamo chiesto una parziale pedonalizzazione di piazza Trento e Trieste per alcuni eventi. Dai bambini ai ragazzi e alle famiglie sono tutti coinvolti in questa iniziativa sulla mobilità e questo è importante. Cruciale avere momenti di condivisione fisica in un mondo che corre verso il digitale, partendo dalle nuove generazioni per le quali serve costruire ricordi positivi di socialità”.

Durante la presentazione sono intervenuti numerosi attori che hanno collaborato alla realizzazione del programma e all’organizzazione degli appuntamenti, da Agesp Strumentali con la sua nuova colonna “grandi eventi”, alle associazioni come Fiab che si occuperà di spiegare i nuovi percorsi ciclabili realizzati in città e come svilupparli, alla Polizia Locale con il comandante Lanna che ha spiegato le iniziative sulla sicurezza stradale che verranno messe in atto e il mobility manager Vaccarino che ha illustrato le tantissime collaborazioni con scuole, associazioni ed enti che hanno contribuito all’intenso programma di eventi

In programma convegni, momenti di approfondimento, camminate, iniziative per bambini e ragazzi, lezioni all’aperto.

Quartier generale della Settimana sarà piazza Trento Trieste che sarà chiusa parzialmente al traffico e si trasformerà in un giardino, dove si svolgeranno numerose attività “alternative” al passaggio delle automobili. II”Mobility village” si estenderà anche in via Daniele Crespi, solo nelle giornate del 14-15-21 e 22 settembre, e in via san Gregorio che si trova in zona a traffico limitato).

Il Villaggio sarà inaugurato sabato 14 settembre alle 17.00 in piazza Trento Trieste: sarà poi un susseguirsi di appuntamenti, che si apriranno la mattina presto con lezioni di yoga gratuite e si concluderanno in serata con attività di tipo culturale e di intrattenimento (poesia, cinema, musica).