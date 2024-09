Torna la Festa di Biumo a Varese: una giornata tra sport, tradizioni e solidarietà per valorizzare il quartiere

Domenica 22 settembre il quartiere di Biumo torna protagonista di una giornata dedicata alla sua scoperta: è questa l’essenza della Festa di Biumo, presentata questa mattina nella sala matrimoni del Comune, con l’introduzione del vicesindaco Ivana Perusin.

Un occasione per chiunque voglia conoscere meglio un angolo di Varese ancora tutto da esplorare. «Ogni anno questa festa riesce a dimostrare la capacità di Biumo di unirsi e mettere in mostra la propria identità – ha spiegato Perusin – È un evento pensato per tutti: residenti, visitatori, e anche per chi il quartiere non lo conosce affatto. E non è solo una questione di vicinato: Biumo sta crescendo e diventerà presto la sede dello studentato diffuso, un motivo in più per valorizzarlo e renderlo visibile a tutta la città».

SPORT PROTAGONISTA

Al centro della manifestazione quest’anno c’è lo sport: Gabriella Cameli, presidente dell’Associazione Green Event e organizzatrice dell’iniziativa insieme a Dolly Brenna e Luca Marchioro, ha voluto porre l’accento su questo aspetto: «Quest’anno abbiamo voluto puntare molto sulle attività sportive, coinvolgendo associazioni e gruppi locali che contribuiscono a creare un tessuto comunitario straordinario».

«Noi partecipiamo volentieri e con entusiasmo, perché far conoscere lo sport è sempre una cosa bella – ha commentato la coordinatrice del Centro Studi sport CSI, Paola Numeroli – Il nostro fiore all’ occhiello è sicuramente una squadra agonistica di Ginnastica artistica, che porteremo a Biumo per dimostrare la nostra attività».

«Il nostro è uno sport considerato di nicchia, e siamo contenti di avere occasioni per promuoverlo – ha commentato la consigliera dello Sci Nordico Varese Sara Sinigaglia – Perchè il nostro è uno sport che ha tante virtù, uno sport completo, pari al nuoto, e che può valorizzare al massimo anche una parte del nostro territorio che vale la pena conoscere».

Anche quest’anno «Saranno presenti anche i cavalli, per il classico Battesimo della sella, a cura del consorzio cavalli Varese» ha ricordato infine Gabriella Cameli.

LEGO, MANGA E… FUNGHI

Non ci saranno però solo sport: durante la giornata sono previsti laboratori creativi con i Lego, disegno manga e giochi giapponesi organizzati da Crazy Comics, e non mancherà un vivace mercatino con stand gastronomici, artigianali e commerciali.

Per quanto riguarda pranzo e cena la cucina, curata dalla Pro Loco di Malnate, quest’anno proporrà un menù a base di funghi: una vera festa del Fungo, con proposte alternative per chi non amasse i funghi, naturalmente.

Oltre al divertimento e alla convivialità, la festa avrà anche una finalità benefica: il ricavato dell’evento sosterrà il progetto Scarpette nel Cuore dell’Associazione Green Event.

La giornata si concluderà con una serata di musica e balli, in programma dalle 20.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, alcune strade del quartiere verranno chiuse. Per tutta la durata della manifestazione non saranno percorribili ai veicoli infatti via Garibaldi, via Cairoli dal civico 5/6 all’’intersezione con via Garibaldi, piazza XXVI Maggio, via Frasconi, via Nicolini, via della Valle, via De Cristoforis, via Walder.