Una Caccia ai sassi benefica per bambini ricorda nonna Luciana, ragazza madre

Quella di nonna Luciana è una storia di coraggio e resilienza. Picchiata dal primo marito è poi diventata una ragazza madre, amatissima e ammirata dalla nipote, Cristina Cerroni, che ha scelto di ricordarla con un’iniziativa benefica a sostegno dell’associazione SiCura, attente alle famiglie e al supporto delle ragazze madri.

Nasce così, in onore e in memoria di nonna Luciana scomparsa a febbraio, Caccia ai sassi. Si tratta di una speciale Caccia al tesoro (i sassi dipinti per passione da Cristina Cerroni), nascosti per l’occasione nel Parco della Magana di Cassano Magnago. Domenica 22 settembre alle 14.30 i bambini potranno partecipare alla Caccia ai sassi per ritorvarli e vincere i premi messi a disposizione dagli spondor dell’iniziativa (oltre a matite colorate e bolle di sapone anche buoni spesa di un panettiere, un birrificio e una pescheria di Gallarate).

A ogni bambino saranno consegnati una coccarda e un sacchetto dove raccogliere i sassi dipinti trovati nel parco. A ogni sasso corrisponde un punteggio. Ce ne sarà anche uno d’oro, con scritto sopra il nome di nonna Luciana.

Allo scadere del tempo si faranno “i conti” dei sassi trovati e, dopo le premiazioni, spazio alla merenda offerta da Irca a tutti i partecipanti.