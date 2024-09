“Per un clima di pace”: a Orino la seconda vita dei rifiuti diventa arte

Speciale edizione di “Puliamo il Mondo” promosso da Legambiente: fra le attività un laboratorio artistico gratuito chiamato “ScArt”, in cui verrà creata arte a partire da oggetti di scarto

Sabato 21 settembre il comune di Orino ospiterà l’evento “Puliamo il Mondo” promosso da Legambiente, con lo slogan “Per un Clima di Pace”. L’iniziativa, dedicata alla sensibilizzazione ambientale e al coinvolgimento della comunità, avrà inizio alle ore 9:00 presso il Centro Civico Padre Pino Moia, in via Garibaldi 15, con la registrazione e la presentazione del progetto.

Partner della manifestazione: Inter Club Val di Matt, AMO Madre Terra, Matrioska, Sc Orinese.

Dalle 10:00, i partecipanti riceveranno il materiale necessario per la raccolta differenziata e procederanno alle attività di pulizia nei siti prestabiliti.

A mezzogiorno e mezza, sarà previsto un momento di pausa per il pranzo, con la possibilità di consumare un pasto portato da casa o di usufruire delle strutture ricettive locali.

Alle 14:00 avrà luogo un laboratorio artistico gratuito chiamato “ScArt”, in cui verrà creata arte a partire da oggetti di scarto. L’attività sarà realizzata in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Manfredini, che condivideranno la loro creatività con i partecipanti.

La giornata si concluderà alle 16:30 con la premiazione dei partecipanti e una merenda offerta dagli organizzatori. Un’occasione unica per unire la comunità in un impegno concreto per l’ambiente, promuovendo valori di sostenibilità e solidarietà.

Per partecipare, basta registrarsi inquadrando il QR code riportato nel materiale promozionale e ritirare il kit necessario per le attività.