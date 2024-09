L’evento Terra di mezzo al Parco Pineta celebra i 70 anni del Signore degli anelli

Speciale domenica di porte aperte al Centro didattico scientifico di Tradate tra giochi, laboratori e storie in natura ispirati al romanzo capolavoro di Tolkien

Terre di mezzo è il titolo della speciale domenica di Porte aperte in programma il 22 settembre al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta di Tradate. A partire dalle ore 14 un pomeriggio ricco di sorprese e attività tra natura, fantasy e creatività per celebrare insieme i 70 anni dalla pubblicazione del “Signore degli Anelli” di Tolkien.

In programma speciali giochi da tavolo e laboratori creativi e musicali a tema, workshop di scrittura elfica e una conferenza dedicata al romanzo che fatto storia.

La partecipazione a tutte le attività a tama Il signore degli anelli è gratuita ed è affiancata alle consuete possibilità di gioco, esperienze ed eplorazione del cielo e dei sentieri del Parco Pineta.

L’evento è organizzato dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, e rientra nel progetto “BenEssere in natura” sostenuto con il contributo di Regione Lombardia. É realizzato in collaborazione con Terra Insubre e Arca Società Cooperativa Sociale.

TERRE DI MEZZO AL PARCO PINETA

Introduzione alla scrittura elfica

Laboratorio a cura di Michele Miatello, per scoprire e sperimentare la scrittura del Primo Popolo.

Età consigliata: dai 14 anni.

Prenotazione obbligatoria in loco fino a esaurimento posti.

Tavoli di Giochi di ruolo a tema

Età consigliata: dai 14 anni;

Il viaggio prosegue senza fine. 70 anni del Signore degli anelli

Conferenza di Paolo Gulisano, uno dei maggiori esperti europei di letteratura fantasy a partire dalle ore 16

Crea la colonna sonora del tuo racconto

Laboratorio Steam per costruire degli strumenti con ciò che ci circonda e poi usarli per fare i suoni che accompagnino il racconto

Laboratorio “Il guardiano della natura”

La natura è in pericolo! Il guardiano della natura nella sua pancia protegge la Terra, con i suoi ambienti, i suoi animali e i suoi paesaggi. C’è davvero tanto da custodire e ha bisogno del nostro aiuto: tu che paesaggio vuoi salvare?

Laboratorio artistico e comunicativo inclusivo

Per bambini e ragazzi a cura de L’Arca Società Cooperativa Sociale Lab ARCA;

Laboratorio didattico

Libera la creatività e lasciati ispirare dalla natura per costruire la tua girandola (a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta).

Durante tutta la giornata sarà attivo il food truck dell’Oasi del gelato.

DALLE NEBULOSE AI BUCHI NERI

Viaggio per piccoli astronauti 6-10 anni – ore 14.30 e 15.30



Un appassionante viaggio che ci permetterà di seguire una stella dalla sua nascita sino alla sua spettacolare fine viaggiando tra giganti rosse, nane bianche, pulsar e buchi neri!

Attività a pagamento. Per partecipare è ecessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

Viaggio per adulti e maggiori di 9 anni – ore 16.30 e 17.30

Un viaggio spaziale per esplorare il pianeta rosso a cura di AstroNatura.

Attività a pagamento. Per partecipare è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

SENTIERO NATURA

Il Sentiero Natura è un breve tracciato di facile percorrenza, che conduce i visitatori alla scoperta della natura custodita dal Parco. Stagno, prato delle farfalle ed altri punti di interesse sono approfonditi grazie a pannelli didattici che oltre a poter essere letti possono essere ascoltati grazie all’audioguida (www.librogamelive.it).

SENTIERO DELLA MAGIA DEL BOSCO

Un percorso affascinante, realizzato dallo scultore Giancarlo Volontè, popolato da gnomi, guardiani e spiritelli che evocano l’incanto dell’ambientazione boschiva.

STRISCIA SENSORIALE A PIEDI NUDI

Da sperimentare, per grandi e piccini, per conoscere gli elementi della natura attraverso il tatto.

CAMPO SPERIMENTALE DI ORIENTERING

Per i più temerari che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento.

SENTIERO FATA

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro Didattico, offre quattro installazioni sugli elementi: Fuoco, Aria, Terra, Acqua – FATA.

PERCORSO DEL SISTEMA SOLARE

Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero FATA, ecco il Percorso del Sistema Solare, riprodotto in scala, con partenza dalla postazione del sole. Un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. È possibile scaricare la visita audio guidata, basta inquadrare il qrcode a inizio percorso.