Slitta a dopo Pasqua l’apertura del nuovo tracciato del Sempione tra Casorate e Gallarate

Slitta a dopo Pasqua l’apertura del nuovo Sempione, sul tracciato definitivo, tra Casorate e Gallarate. Il rinvio di qualche giorno è pressoché certo: l’apertura – da ordinanza Anas – era prevista per il 18 aprile, ma le condizioni del tempo ritardano le operazioni e appunto impediranno molto probabilmente lo spostamento del traffico sul tracciato definitivo.

«Per ragioni di sicurezza legate al tempo metereologico e anche perché l’apertura di un nuovo flesso richiede prudenza in periodo di festività, perché le persone trovano un tracciato modificato rispeto a quello che sono abituate a percorrere» spiegano dal cantiere.

Va ricordato che ora il traffico si muove sulla “Variante di transizione” che era stata aperta alla fine dell’autunno del 2023 e che appunto gli automobilisti si sono abituati a percorrere nell’ultimo anno e mezzo.

Per il passaggio al tracciato definitivo erano previste tre notti di senso unico alternato, le ultime, sulla “Variante di transizione”. E poi dalla mattina di venerdì 18 aprile era previsto appunto che il traffico si spostasse sul “nuovo Sempione”.

Comunque: anche se slitterà dopo Pasqua, l’apertura del nuovo tracciato sarà un passaggio significativo nel’ambito dell’enorme, impattante cantiere della nuova ferrovia Gallarate-Terminal 2 di Malpensa, in avanzato stato di costruzione, con tunnel e trincee ormai completati.

La “Variante di transizione” – come detto – era stata aperta alla fine dell’autunno del 2023 (nella foto sotto), per assicurare la continuità del tracciato della Statale del Sempione e insieme la costruzione del tracciato ferroviario: l’intervento realizzato nell’ultimo anno comprende lo spostamento verso “l’esterno” dei due binari esistenti da/per Domodossola, per creare spazio nel mezzo per i due nuovi binari da/per Malpensa che s’inseriscono tramite un tratto in galleria. Questo intervento ha richiesto di cancellare completamente il tracciato “storico” della Statale del Sempione, che tra l’altro rappresentava l’ultimo tratto ancora alberato sull’intero asse da Milano al passo di confine con la Svizzera.

Oltre alle gigantesche opere ferroviarie, è stato realizzato anche il sottopasso della Statale (nella foto di apertura), necessario per superare i binari di raccordo che da Malpensa consentono di andare verso Domodossola.