Somma Lombardo inaugura il Parco della Legalità e l’ultimo murale di Refreshink

Duplice inaugurazione che arriva al termine di un’estate ricca di eventi e appuntamenti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi nella città di Somma Lombardo. Domenica 22 settembre alle ore 10 ci saranno l’inaugurazione del Parco della Legalità e dell’ultimo murale di Refreshink “Gli animali della foresta”.

Un percorso di creazione, condivisione, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale che ha toccato negli ultimi due anni molti punti della città con eventi dedicati a grandi e piccini e alcuni lavori di ricerca, per esempio quello sull’antica chiesa di Maddalena ad opera del Politecnico di Milano i cui risultati saranno a breve resi disponibili per tutta la comunità.

L’inaugurazione dell’opera di Refreshink

Proprio ai più piccoli è dedicata la mattina del 22 settembre, poiché per l’inaugurazione del murale alle ore 10 sono stati appositamente invitati i bimbi delle classi prime delle scuole primarie di Somma Lombardo, che da pochi giorni hanno iniziato il loro percorso scolastico. Con l’artista Giovanni Magnoli, in arte Refreshink, i piccoli parteciperanno ad un workshop a loro dedicato.

Il progetto “Ieri, Oggi, Domani il percorso dell’arte Sommese”, finanziato dal Ministero dell’Interno e dedicato ai borghi che avevano subito diminuzione dei flussi turistici a causa del Covid, si avvia dunque alla conclusione, dopo due anni intensi, con attività di vario genere tutte rivolte alla valorizzazione del patrimonio sommese. I murales hanno consentito di portare fuori dal Castello Visconti di San Vito dipinti e affreschi, e non sono mancate le visite guidate dedicate alle persone con disabilità, le rappresentazioni storiche, i podcast e gli eventi legati alla scuola.

Il Parco della Legalità

E se il finanziamento (per un valore complessivo di circa 156mila euro) volge al termine, non così il progetto. commenta l’assessore a Cultura e Istruzione, Donata Valenti. Il Murale affaccia, inoltre, sul nuovissimo Parco della Legalità, un altro progetto di valorizzazione fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. Confiscato alla criminalità organizzata e donato al Comune nel 2009, il terreno, su cui sorgeva il ristorante la Piccola Capri, rinasce oggi come un piccolo polmone verde lungo una strada trafficata, il Sempione.

Il Parco è al centro del progetto Erano Semi, che ha visto la partecipazione di alcuni giovani Sommesi. Sono stati individuati 30 nomi di uomini, donne e bambini, che hanno perso la vita per mano delle mafie: i loro nomi, le loro biografie e i loro volti saranno i semi della memoria, ben visibili sulle 30 targhe commemorative apposte sulle installazioni arboree, dai nomi più conosciuti come i giudici Falcone e Borsellino fino ai piccoli Salvatore e Giuseppe Asta.

