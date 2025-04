Domenica 13 aprile “Artigiani in festa al Castello Visconti” di Somma Lombardo

Domenica 13 Aprile 2025 torna uno degli eventi più attesi della provincia di Varese: Artigiani in Festa al Castello Visconti. Un’esperienza unica che coniuga tradizione, creatività e sapori autentici, immersa nella splendida cornice del castello di Somma Lombardo.Un viaggio tra artigianato e storia: sono oltre 100 artigiani selezionati che esporranno le loro creazioni in un percorso che si snoda tra il cortile, il porticato, le eleganti salette e lo straordinario parco del Castello, un gioiello nascosto ricco di fascino e natura. Un’occasione perfetta per scoprire pezzi unici di artigianato italiano e partecipare a numerose attività dedicate a tutte le età. Un percorso multisensoriale tornaUn’esperienza unica che coniuga tradizione, creatività e sapori autentici, immersa nella splendida cornice del: sonoesporranno le loro creazioni in un percorso che si snoda tra, un gioiello nascosto ricco di fascino e natura. Un’occasione perfetta per scoprire pezzi unici di artigianato italiano e partecipare a numerose attività dedicate a tutte le età. L’evento offre un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi: Ammira le opere di artigiani esperti e l’architettura medievale del Castello.

Assapora specialità enogastronomiche tipiche delle diverse regioni italiane.

Annusa i profumi di spezie, legni pregiati e tessuti naturali.

Ascolta la musica dal vivo e lasciati trasportare dall’atmosfera festosa.

Tocca con mano materiali di alta qualità e partecipa ai corsi creativi.

Attività per grandi e piccini nel parco del Castello

L’evento propone corsi creativi, laboratori ed esperienze immersive: Area bimbi con il magico “Paese dei balocchi – Giochi per tutti!”, per tutta la giornata, in collaborazione con LA CASA DI MAGO MERLINO odv. Una bellissima iniziativa per riscoprire i giochi di una volta e divertirsi tutti insieme. In area dedicata nel parco del Castello.

Workshop sul mondo del gin e degli amari a cura di Blackmouth Spirits (ore 11:30 – 13:00, nel Parco del Castello)

Corsi creativi:

Decorazione pasquale con cucito creativo (14:00 – 16:00, costo €25) Iscrizioni: vivihandmade@libero.it

Realizza un bracciale all’uncinetto (16:00 – 18:00, costo €25) Iscrizioni: crisalide1973@ymail.com

Esibizione musicale a cura dell’orchestra “Il Sedicesimo” della scuola Percorsi Musicali di Sesto Calende (ore 16:00, Parco del Castello)

Sapori autentici e golosi punti ristoro

Saranno disponibili aree ristoro con proposte per pranzi, aperitivi e merende. Visite guidate al Castello Visconti L’Angolo del Gusto nel viale di ingresso e nel cortile accoglierà i visitatori con specialità tipiche, prodotti a km 0, colombe pasquali e il delizioso frozen yogurt artigianale. In occasione dell’evento, sarà possibile godere delle visite guidate al Castello! Tour disponibili dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo accesso ore 17:00). Costo biglietto: €10 intero | €15 famiglia | €8 ridotto (soci FAI e Touring)

Prenotazioni: Tel. 366 7507462 | Email: castellovisconti@libero.it





Ingresso e informazioni utili

Ingresso gratuito alla mostra mercato dalle 10:00 alle 18:30.

Accesso da Piazza Visconti, con uscita consigliata in Via Visconti.

Accesso al parco per persone con mobilità ridotta da Via Visconti.