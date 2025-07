A Somma Lombardo la magia delle Luci al Castello e la musica dal vivo

Un weekend di musica dal vivo e magiche Luci d’artista a Somma Lombardo, dall’11 al 13 luglio.

Fin dalla loro prima comparsa nel dicembre 2024 con le splendide grafiche ispirate al Piccolo Principe le luci al Castello Visconti di San Vito hanno suscitato un grande interesse e curiosità da parte non solo dei sommesi ma anche dei turisti che frequentano la città di Somma Lombardo a causa della vicinanza con l’aeroporto internazionale di Malpensa.

Un interesse che è stato acuito anche dalle numerose condivisioni social susseguitesi nei mesi. Ma il progetto delle Luci al Castello trae origine da un’idea ben precisa: valorizzare uno dei punti focali della città con questa modalità innovativa e suggestiva.

Il progetto, infatti, si è sviluppato sulla scia di Ieri, Oggi e Domani: il percorso dell’arte sommese, il lungo percorso fatto di iniziative e manifestazioni volte a recuperare il patrimonio artistico e culturale di Somma Lombardo grazie ad un finanziamento ad hoc del Ministero dell’Interno, vinto dal Comune nel 2022.

«Proprio per continuare nell’opera di valorizzazione e promozione del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale – spiega Donata Valenti, assessora a Cultura e Istruzione, – dopo aver dato origine al percorso con i murales in città abbiamo individuato questa forma di comunicazione artistica poetica e molto suggestiva per dare nuova luce al nostro castello, un elemento architettonico che in molti ci invidiano».

Un castello che ha una storia molto affascinante e che racchiude in sé il racconto di numerose epoche storiche, segno tangibile del passare del tempo a testimonianza dello sviluppo di Somma Lombardo da antico borgo di passaggio a città industrializzata e ricca di iniziative per la comunità.

Riportare in primo piano il Castello, valorizzando un elemento storico architettonico culturale di fortissimo impatto per la città di Somma, facendolo riscoprire anche attraverso un dialogo costante con la storia di Somma, con le sue caratteristiche.

Grazie ad un lungo lavoro di ricerca e di studio degli uffici comunali sono state quindi sviluppate alcune tematiche narrative sviluppate poi in chiave grafica nelle diverse proposte di luci che si sono susseguite da Natale 2024 fino ad oggi.

Il Piccolo principe è stato il primo momento di grande impatto oltre che di sorpresa, grazie alle grafiche sognanti e fiabesche, con l’idea di base di celebrare un anniversario importante, gli 80 anni dalla morte di Antoine de Saint-Exupéry, un autore senza tempo e un nome caro agli appassionati di aviazione e alla città culla del volo.

Utilizzando il Castello come se fosse una tela, le luci hanno raccontato una fiaba che è una storia per bambini ma è rivolta anche (e soprattutto) agli adulti e che racchiude in sé un significato profondo, con tematiche struggenti come l’amore, l’amicizia e la costruzione di legami e rapporti profondi.

San Valentino ha portato sulla facciata del Castello il famosissimo bacio di Hayez, un dipinto di metà Ottocento che raffigura però una scena medievale, epoca d’oro per i Visconti di San Vito.

La Storia più recente per le Luci del 25 aprile e del 2 giugno con la rivisitazione di Banksy in chiave Liberazione, l’immagine dell’Italia che va al voto per scegliere fra Repubblica e Monarchia, un voto che per la prima volta vede protagoniste anche le donne e il richiamo ai valori dell’Europa.

Da ultimo ancora il Medioevo protagonista, con le grafiche estive dove il tema cavalleresco è stato sottolineato dai cavalieri in armatura a guardia del portone d’accesso al Castello con lo stemma dei Visconti e la meravigliosa dama di Botticelli (la musa ritratta anche ne La Venere e ne La Primavera) con la Torre retro Castello illuminata dai Leoni Rampanti dello stemma comunale e dal motto della città “Summa sidera celsa petit”.

La musica dal vivo

Il programma estivo di Somma Lombardo prosegue in questo weekend con 3 serate di musica in Piazza Vittorio Veneto

11 luglio Radio 88.3 in concerto cover band Max Pezzali

12 luglio Sasstonic Quintet Explosive Band musica dagli anni ’70 ai giorni nostri

13 luglio Karaokey presentato da Dada Voice, un format per cantare e divertirsi