Somma Lombardo accende il Natale con la proiezione del Piccolo Principe al Castello

«L’essenziale è invisibile agli occhi». Con questa famosissima citazione de “Il Piccolo Principe” Somma Lombardo celebra gli 80 anni dalla scomparsa di Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, celeberrimo autore de Il Piccolo Principe.

Proprio questa frase, infatti, campeggia sulla torre del Castello Visconti di San Vito, ben visibile per quanti arrivano a Somma Lombardo dal Sempione provenendo da Vergiate.

Nella città culla del volo (qui Gianni Caproni fece volare i suoi primi, fragili aerei), per Natale, l’amministrazione Comunale, grazie ad un bando di Regione Lombardia, ha scelto di proporre per le festività un’illuminazione speciale legata al tema de Il Piccolo Principe. E proprio le suggestive illustrazioni del principe e della volpe accendono di magia la torre e il portone di accesso al Castello, dall’ingresso che affaccia su piazza Scipione.

Una sorpresa accolta con grande entusiasmo dai sommesi, già nei giorni scorsi durante le prove di accensione: non si sono fatti scappare una foto con il meraviglioso sfondo e hanno già manifestato grande apprezzamento sui social.

E non poteva che essere così, dato l’entusiasmo che da sempre accompagna questo romanzo e il suo autore, una favola moderna destinata ai bambini ma ancor di più agli adulti, che insegna il vero senso dell’amicizia, della cura per gli altri, ovvero il senso della vita.

«Per citare un’altra frase famosa del libro “si vede bene solo con il cuore” – aggiunge l’assessora alla Cultura Donata Valenti – ci auguriamo che il cuore di Somma possa essere sempre pulsante, luminoso, entusiasta e che possa suscitare stupore, emozione e gioia in tutti quelli che vorranno farsi circondare dalla bellezza».

«Grazie a questa installazione – afferma Francesco Calò, assessore al Commercio e Turismo – il Comune di Somma si pone l’obbiettivo di continuare a essere un luogo attrattivo non solo per i sommesi ma anche per quanti arrivano da fuori, per i turisti legati a Malpensa che sempre più sostano nelle strutture ricettive del nostro Comune. Proprio per questa finalità abbiamo ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia, grazie al bando “OgniGiorno in Lombardia – Finestra 2024”».

Con il 7 dicembre saranno infine accese tutte le luci comunali, comprese quelle di Palazzo Viani Visconti (cortile del comune), di Mezzana nella chiesa di Santo Stefano e la splendida Madonna con Gesù Bambino nella piazza della Basilica sopra la libreria Mondadori.

L’accensione ufficiale delle luci avverrà sabato pomeriggio 7 dicembre alle ore 17.30 per l’occasione è previsto un momento di festa in piazza Scipione e sul Sempione, che per qualche ora saranno chiusi al traffico.