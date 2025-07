A Somma Lombardo donazione e rete di comunità: a Casa Amica si rafforza la circolarità del dono

Mercoledì 9 luglio alle ore 10.30, presso Casa Amica a Somma Lombardo, si è svolto un momento significativo per la rete sociale territoriale: la consegna ufficiale di una donazione di materiali, per un valore di 400 euro, destinata alla ciclofficina sociale “Il Ciclone”. Il gesto è stato reso possibile grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri, in collaborazione con la U.A.T.E..

L’incontro si è tenuto nel chiostro della struttura, dove il personale, gli ospiti del CSE Carabelli e i volontari di Koru OdV hanno accolto con calore i partecipanti. La dottoressa Valentina Zanetello, coordinatrice del servizio, ha sottolineato che «il tutto è avvenuto e avviene nel segno di una circolarità del dono».

In risposta alla generosa donazione ricevuta, la ciclofficina Il Ciclone ha infatti deciso di donare due biciclette da bambino alla Caritas di Somma Lombardo, un gesto simbolico che riflette i valori della prossimità, della solidarietà e della collaborazione tra realtà del territorio.

Tra i presenti, Domenico Rossi, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri; Salvatore Penza, referente del Kiwanis Club di Busto Arsizio; Mario Boschetti e Luisella Gandini, presidente e segretaria della U.A.T.E.; Anna Di Vito, presidente della Caritas di Somma Lombardo; Rita Michelini, tesoriera di Koru OdV e presidente della Pro Loco di Coarezza; Paolo Carabelli, in rappresentanza della Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli ETS.

La mattinata si è conclusa con un rinfresco offerto dagli ospiti del CSE, in un clima disteso di condivisione e riconoscenza, a suggellare un’iniziativa che mette al centro la comunità e la capacità di fare rete.