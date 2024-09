Panorama: una visione sui giovani talenti di arte, moda e design al Lyceum di Varese

I ragazzi che esporranno le loro opere provengono da tre istituti scolastici rinomati per il loro impegno nella formazione di talenti creativi: il Liceo Artistico Statale “Paolo Candiani” di Busto Arsizio, l’Istituto Olga Fiorini di Busto Arsizio e l’Istituto Carlo Cattaneo di Legnano

Dal 20 al 22 settembre 2024, il Lyceum di Varese, simbolo di eleganza e cultura, ospiterà l’esposizione Panorama, un evento che unisce moda e arte con una visione volta alla rinascita della bellezza essenziale. Patrocinato da Regione Lombardia, l’evento si propone di valorizzare giovani talenti che, attraverso le loro creazioni, reinterpretano il patrimonio naturale e artistico del territorio.

Panorama nasce con l’obiettivo di essere un rifugio per coloro che sono attratti dalla bellezza autentica e dall’essenziale. In un mondo moderno che spesso distoglie lo sguardo dal vero, questo progetto culturale si impegna a riportare alla luce ciò che è stato sommerso, dedicandosi a una cura meticolosa di ogni dettaglio creativo. Le opere e le collezioni in esposizione rappresentano il frutto di una lavorazione artigianale d’eccellenza, affidata a prestigiose sartorie e maglifici del Nord Italia, che danno vita a capi unici di alta moda.

L’organizzazione dell’evento, curata da Flavia Fontana, imprenditrice gallaratese e fondatrice di Crea Events srl, è un appuntamento a sostegno della creatività e dell’intraprendenza delle nuove generazioni. Panorama mira a dare risalto ai talenti locali fondendo arte, cultura e innovazione, con l’obiettivo di promuovere il territorio lombardo attraverso una proposta culturale di alto livello, grazie anche al supporto delle istituzioni locali.

Ma Panorama non si ferma qui. A conclusione dell’esposizione, dopo la presentazione ufficiale e il momento fotografico con i ragazzi delle scuole partecipanti, sarà annunciato il lancio di un nuovo concorso. Questa volta, i giovani creativi avranno l’opportunità di esprimere la loro arte decorando piatti unici. Ogni partecipante riceverà un piatto da personalizzare, offrendo la possibilità di dare forma alla propria visione artistica attraverso la pittura.

Questo concorso vuole stimolare la creatività e mettere in luce il talento dei giovani, sottolineando l’importanza dell’arte e della cultura nella formazione delle nuove generazioni. Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, i temi proposti e le scadenze saranno presto diffusi, ma l’invito è già aperto: sarà un’occasione unica per dare vita a opere originali e per celebrare i futuri protagonisti dell’arte contemporanea.

Il pubblico avrà l’occasione di visionare le opere e di scoprire i futuri protagonisti del design e della moda “made in Italy” il 22 settembre dalle ore 16.00 alle 21.00, accompagnato da open bar.