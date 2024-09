Domenica 22 settembre mercatino solidale di Good Samaritan Odv e laboratorio di arte e poesia con Metodo Caviardage®

Domenica 22 settembre, a partire dalle ore 14.30, riprendono le attività di Good Samaritan ODV, che negli ultimi mesi è stata concentrata sui progetti in corso e sui viaggi in Uganda (se ne parlerà il 20 ottobre in un evento dedicato).

In questi mesi sono arrivati tantissimi prodotti e le volontarie hanno lavorato per allestire, in modo sempre più creativo, lo show room. Se stai cercando un modo per fare volontariato e vuoi metterti in gioco con un team di lavoro che propone corsi di formazione per le volontarie, momenti di condivisione e attività di servizio scrivi a goodsamaritanodv@gmail.com e potrai aiutarci a vendere nel nostro show room, a organizzare eventi, a partecipare a mercatini, a ideare nuovi prodotti e tantissime altre attività.

L’artigianato ugandese delle donne della Cooperativa Wawoto Kacel (un progetto sostenuto da Good Samaritan) è originale, solidale, creativo, decorativo e davvero unico: tutti i prodotti sono realizzati a mano con materie prime locali, a partire dalle collane di carta, ai cesti in raffia o foglia di banano, dagli scialli a telaio ai tessuti tinti con la tecnica tie&dye. Una vastissima scelta tra articoli per la casa e accessori per la persona.

A questi si aggiungono sughi, creme al pistacchio, riso, cioccolato di Modica, sale aromatico, ma anche saponi, candele, crema mani e burro cacao, tutto proveniente da realtà solidali e eco-biologiche.

Domenica 22 settembre non ci sarà solo il mercatino aperto. Dalle 12 alle 12 infatti, Good Samaritan ospita un laboratorio di arte e poesia con Metodo Caviardage® intitolato “Abitare poeticamente il mondo” condotto da Ars Poetica con Chiara Zuffrano e Anita Membrini. È obbligatoria la prenotazione entro il 18 settembre inviando una mail a arspoetica.lab@gmail.com. Il costo del laboratorio è di 25 euro a persona (compresi di materiale).

L’idea di ospitare laboratori nasce dal desiderio di creare uno spazio attivo, fecondo e creativo dove la solidarietà si unisce alla bellezza dell’incontro, dello scambio e della condivisione. A breve Good Samaritan proporrà dei bellissimi laboratori di lettura espressiva per adulti e di storie per bambini: seguite i nostri social ed iscrivetevi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Tutto il ricavato andrà a favore del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” che mette al centro le persone, la comunità, le risorse naturali e l’ecologia. La Cooperativa è un punto di riferimento per loro e per la comunità e diventa un luogo di riscatto ed emancipazione.

In 25 anni di attività GOOD SAMARITAN ODV ha osservato la fragilità e i bisogni comuni delle donne evidenziando tanta solitudine, distacco dalla vita sociale, malattie e vulnerabilità spesso difficili da gestite. Ma ha anche saputo riconoscere le potenzialità inespresse delle donne, la loro sensibilità artistica e le risorse incredibili di chi nella vita ha vissuto ai margini. Per questo ha contribuito alla nascita della Cooperativa Wawoto Kacel, unendo il mondo dell’artigianato a quello dell’integrazione sociale. Le donne che fanno parte di questa realtà conservano la tradizione del lavoro manuale ma, grazie a corsi di formazione e aggiornamento, innovano le tecniche di produzione, diversificano le proposte creative, conciliando così un prodotto di qualità e un design innovativo.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un luogo di lavoro inclusivo, l’autonomia economica, l’inclusione sociale e l’emancipazione delle donne che soffrono di patologie come AIDS, poliomielite e che in questo modo riescono a garantire la sopravvivenza della loro famiglia.