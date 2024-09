Sabato 21 settembre, concerto di Daniel Rivera al PianoHolic Festival

Sabato 21 settembre alle ore 21 presso il Salone Estense di Varese, vivi una serata poliedrica con il maestro Daniel Rivera.

Programma

L. Van Beethoven

Sonata op.57 Appassionata

F. Chopin

Andante spianato e Grande Polacca Brillante op.22

F. Liszt

Studio trascendentale n.9 “La Ricordanza”

Studio trascendentale n.12 “Tormenta di neve”

Reminiscenze di Norma S394

Daniel Rivera

Daniel Rivera, nato a Rosario (Argentina) nel 1952, è un pianista di fama internazionale. Nel 1973 vince il Premio “Vincenzo Scaramuzza” che gli permette di studiare in Italia e Germania con maestri come Alessandro Specchi, Maria Tipo e Ludwig Hoffmann. In gioventù, si distingue in numerosi concorsi pianistici internazionali, ottenendo tre primi premi assoluti, due secondi premi e molte menzioni speciali. È stato il primo giovane pianista in Italia a eseguire gli Studi Trascendentali di Liszt e il più giovane a incidere la Sonata op. 106 “Hammerklavier” di Beethoven.

Rivera ha suonato nei principali teatri del mondo, tra cui la Sala Philarmonia di Kiev, il Queen Elizabeth Hall di Londra e il Musikverein di Vienna. Nel 2005, in Italia, riceve il Premio “Tasto d’Argento” per i suoi 30 anni di carriera, mentre la sua città natale Rosario lo nomina “Artista distinto e Ambasciatore della Musica” e, nel 2012, “Cittadino Illustre”. Nel 2019, riceve il premio Konex per la Musica Classica in Argentina.

Rivera è noto per le sue interpretazioni di opere rare e trascrizioni uniche, come quella della “Sagra della Primavera” di Stravinsky. Ha collaborato intensamente con la leggendaria pianista Martha Argerich, esibendosi con lei in prestigiosi teatri e festival in Italia e Argentina. Ha inciso numerosi album, tra cui registrazioni dal vivo con la Argerich.

Attivo anche come docente, Rivera è una figura di riferimento per giovani pianisti in formazione presso diverse accademie italiane e in masterclass internazionali. Attualmente, è il Direttore Artistico del Concorso Premio Toscana Città di Cascina.