Il coro della statale al Seminario di Venegono con la Via Crucis di Franz Liszt

Nella Basilica del Seminario di Venegono, un concerto per il tempo di Quaresima

Nel cuore del tempo di Quaresima, il Seminario invita a un’intensa esperienza musicale e spirituale con l’esecuzione della Via Crucis di Franz Liszt.

Questa composizione, realizzata tra il 1878 e il 1879, è una delle opere sacre più profonde dell’autore, frutto della sua maturità artistica e spirituale.

La Via Crucis, che ripercorre le quattordici stazioni della Passione di Cristo, si distingue per la sua scrittura essenziale e ieratica, in cui Liszt unisce elementi del gregoriano, della polifonia rinascimentale, dei corali luterani e della più audace armonia romantica. Il risultato è un’opera di intensa meditazione, che trascende i confini del concerto per divenire una vera preghiera musicale.

Protagonisti della serata saranno il Coro dell’Università degli Studi di Milano, diretto da Marco Berrini, e l’organista Alessandro Marangoni.

Un’occasione unica per lasciarsi guidare dalla musica e dalla contemplazione della Passione di Cristo attraverso l’arte sublime di Liszt.

Ingresso libero