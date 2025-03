Al cinema Nuovo di Varese “Odyssea Borealis”, all’esplorazione della Groenlandia con Matteo Della Bordella

L’evento, organizzato da Vibram in collaborazione con il CAI Varese e l’associazione Filmstudio 90 APS, offrirà agli spettatori l’opportunità di immergersi in un viaggio straordinario tra le acque ghiacciate della Groenlandia orientale

Il Cinema Teatro Nuovo di Varese ospiterà, lunedì 7 aprile, un evento dedicato all’avventura e all’esplorazione: la proiezione del film “Odyssea Borealis“, con la presenza dell’alpinista Matteo Della Bordella. L’evento, organizzato da Vibram in collaborazione con il CAI Varese e l’associazione Filmstudio 90 APS, offrirà agli spettatori l’opportunità di immergersi in un viaggio straordinario tra le acque ghiacciate della Groenlandia orientale.

Un film d’avventura autentica

“Odyssea Borealis”, diretto da Alessandro Beltrame, racconta l’impresa di quattro esploratori che percorrono 300 km in kayak lungo le coste selvagge della Groenlandia, spingendosi poi verso l’ascesa della maestosa parete del Drøneren, ancora inviolata. Non si tratta di una spedizione alla ricerca di una conquista, ma di un ritorno alle origini dell’esplorazione: affidarsi solo alle proprie forze per superare gli ostacoli della natura, senza le comodità della modernità.

Protagonisti di questa incredibile avventura sono Matteo Della Bordella (Italia), Silvan Schüpbach (Svizzera), Symon Welfringer (Francia) e Alex Gammeter (Svizzera), accompagnati dalle riprese video di Alessandro Beltrame e sostenuti dalla direzione di progetto di Jérôme Bernard. Il documentario vanta anche la partecipazione di Francesco Sauro, geologo ed esploratore, e Angus Collins, esperto di meteorologia marina e vogatore oceanico.

L’evento: dettagli e programma

Data: Lunedì 7 aprile

Luogo: Cinema Teatro Nuovo, V.le dei Mille, 39, Varese (VA)

Orario: 21:00 – 22:30

Prenotazioni: clicca qui per Eventbrite

Dopo la proiezione, Matteo Della Bordella condividerà il racconto della sua esperienza, svelando i retroscena e le difficoltà affrontate durante l’impresa.

Odyssea Borealis: un invito alla vera esplorazione

Il film, della durata di 42 minuti, è disponibile in lingua originale (Italiano e Inglese) con sottotitoli in Italiano, Inglese e Francese. Prodotto da Vibram, con la partnership di Ferrino, “Odyssea Borealis” è un viaggio nel cuore dell’ignoto, un promemoria che, nonostante la tecnologia e la mappatura del mondo, esistono ancora luoghi selvaggi da esplorare. Della Bordella ne ha parlato anche all’incontro fatto recentemente a Materia, lo spazio di Varesenews a Castronno.