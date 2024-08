PianoHolic Festival 2024: un viaggio musicale tra le note

L’Accademia Musicale Papillons APS di Varese ha in programma un settembre di pura magia musicale con

PianoHolic Festival 2024

Tre serate indimenticabili presso il Salone Estense e il Castello di Masnago a Varese.

Direzione artistica: Corinna Sinigaglia

Il festival vedrà protagonisti tre grandi pianisti: Simone Petrucci, con un’esplorazione del rapporto tra musica e neuroscienze; Carlo Balzaretti, maestro dell’improvvisazione e virtuoso del pianoforte; e Daniel Rivera, celebre interprete del repertorio pianistico tradizionale. Un’occasione unica per vivere la musica nei luoghi più suggestivi della città.

Programma del Festival

Simone Petrucci

Pur avendo una preparazione davvero ineccepibile (diplomato in conservatorio ma anche laureato in medicina con una specializzazione in musicoterapia), propone una versione avanguardistica della professione, in cui le neuroscienze hanno ormai contaminato diversi campi della didattica.

Sabato 7 settembre, ore 18

Sala conferenze del Castello di Masnago, via Cola di Rienzo 42, Varese

Musiche di G. Gershwin e F. Chopin

Relatore e pianista, Simone Petrucci

Ingresso a offerta libera

Carlo Balzaretti

Nonostante la fama internazionale e i prestigiosi riconoscimenti ottenuti, riconosce la necessità di adottare un linguaggio comunicativo più moderno. Fortemente attratto dalla composizione e dalla fusione tra generi, anticipa nuove forme spettacolari, trasformando il concerto in una performance sinestetica o, più semplicemente, interdisciplinare.

Sabato 14 settembre, ore 21

Sala conferenze del Castello di Masnago, via Cola di Rienzo 42, Varese

Improvvisazione pianistica sulle immagini del film muto “Spite Marriage” di Buster Keaton

Biglietto di ingresso

21 euro se acquistato online cliccando qui

20 euro acquistando direttamente presso la sede della scuola o all’ingresso, prima del concerto

16 euro per i soci

Daniel Rivera

Rivera incarna perfettamente la figura del pianista di un tempo, capace di trasformare il concertismo itinerante nella sua unica professione grazie al virtuosismo e alla vastità del repertorio.

Sabato 21 settembre, ore 21

Salone Estense, via Luigi Sacco 5, Varese

Musiche di L. Van Beethoven, F. Chopin, F. Liszt

Biglietto di ingresso

21 euro se acquistato online cliccando qui

20 euro acquistando direttamente presso la sede della scuola o all’ingresso, prima del concerto

16 euro per i soci

Per informazioni e biglietti è possibile chiamare i numeri 0332 297 4653 oppure 371 171 4802, oppure scrivere alla mail accademiamusicalepapillon@gmail.com

Progetto realizzato con il patrocinio e in partenariato con il Comune di Varese e da Fondazione Comunitaria del Varesotto