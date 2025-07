A Busto Arsizio parte la rassegna estiva: “Romeo è Giulietta” apre sabato 19 le proiezioni a Villa Calcaterra

Riparte, come ormai da tradizione, la rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio, curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (ICMA) e inserita nel programma di BA Estate, promosso dall’Amministrazione Comunale. Un appuntamento atteso e amato da chi resta in città, per vivere serate di svago all’aria aperta, in compagnia di buon cinema.

«Come ogni anno la vacanza, l’estate, non è solo mare, montagna o lago, ma può essere anche Busto Arsizio, grazie ai tantissimi eventi di BA Cultura per l’Estate – sottolinea l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Dopo gli incontri in biblioteca e i concerti a Villa Ottolini Tosi, sabato 19 luglio nel parco di Villa Calcaterra comincia l’attesissima rassegna cinematografica estiva, realizzata in collaborazione con ICMA, la prestigiosa scuola di cinema di cui la città si fa vanto. Sette titoli di grande qualità, sette ottime ragioni per non restare in casa il sabato sera».

Il primo film in programma, sabato 19 luglio, è “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi (2024, 105 minuti), una commedia brillante interpretata da Pilar Fogliati, Sergio Castellitto, Geppi Cucciari e Margherita Buy. La storia segue le vicende di un’attrice, scartata per il ruolo di Giulietta, che decide di presentarsi travestita da uomo ottenendo la parte di Romeo. Un gioco di ruoli e identità che offre spunti comici e riflessioni sul mondo del teatro e sulla percezione di genere.

Prima della proiezione, prevista per le 21.30, porteranno i saluti istituzionali l’assessore Manuela Maffioli e il presidente del B.A. Film Festival Gabriele Tosi.