Taino accoglie il Duo Islanders al Monumento di Giò Pomodoro

Il Festival Il Lago Cromatico fa tappa a Taino giovedì 17 luglio con un evento suggestivo al Monumento dei Quattro Punti Cardinali di Giò Pomodoro. Appuntamento alle 21:15 per un concerto unico con il Duo Islanders, formato da Naomi Berrill e Andrea Beninati, che unisce musica, natura e arte contemporanea.

PRIMA DEL CONCERTO, LA PASSEGGIATA

La serata si apre con una passeggiata all’imbrunire, proposta da Tracciaminima in collaborazione con il Festival, guidata dalla scoperta della pietra come materiale archetipo. Il ritrovo è fissato per le 17 presso la Fondazione Sangregorio, dove si potrà visitare la casa museo e l’atelier dello scultore. Dopo la visita, si parte verso Taino attraversando i boschi e il sito della Preja Buja, accompagnati da una guida. Durante il percorso è previsto un piccolo aperitivo al tramonto nella splendida cornice della Fondazione Sangregorio. L’arrivo a Taino è previsto per le 21:00, in tempo per il concerto delle 21:15. La quota di partecipazione alla camminata è di 25 euro a persona e include la visita guidata, l’aperitivo e l’accompagnamento lungo tutto il percorso.

LA MUSICA DEL DUO ISLANDERS, ARTISTI TRA SPERIMENTAZIONE E TALENTO

A seguire, il Monumento dei Quattro Punti Cardinali si trasformerà in palcoscenico per l’esibizione del Duo Islanders. Naomi Berrill, violoncellista, cantante e compositrice irlandese, e Andrea Beninati, batterista e violoncellista, daranno vita a un’esperienza sonora in cui le composizioni originali di Naomi si fondono con l’approccio percussivo e armonico di Andrea. Naomi Berrill, stabilitasi a Firenze, è un’artista poliedrica con tre album all’attivo e numerose collaborazioni internazionali. La sua musica attraversa il classico, il jazz e la sperimentazione. Andrea Beninati, diplomato con il massimo dei voti, ha suonato con artisti di rilievo sia in Italia che all’estero. La sua versatilità è il tratto distintivo che arricchisce ogni performance.

LE INFO

Il concerto inizia alle 21:15 al Parco del Monumento a Taino. I biglietti sono acquistabili online tramite il sito del Festival Il Lago Cromatico, dove si possono trovare informazioni e costo dei biglietti.