“My Way”, a Sant’Ambrogio uno spettacolo dedicato a Frank Sinatra

“Sono quello che sono e non mi pongo domande. Sono soddisfatto di quello che sono”. Amava definirsi in questo modo Frank Sinatra, all’anagrafe Francis Albert Sinatra, uno dei più grandi artisti del Novecento.

Ed è proprio dedicato al grande cantante e attore statunitense che è dedicato “My Way”, lo spettacolo in scena mercoledì 30 Aprile a partire dalle ore 20.45 all’Auditorium “San Giovanni Bosco” a Sant’Ambrogio (Varese).

My way narra la storia di un uomo che ripensa alla sua vita, agli errori e ai successi, che non ha rimorsi e non rinnega ciò che ha fatto perché sempre fedele ai propri desideri ed è il brano che maggiormente rappresenta una delle voci leggendarie della musica internazionale.

Ecco perché, a 110 anni dalla nascita, abbiamo deciso di presentare “My Way”, dove la vita, l’uomo, il cantante si fondono fra loro portando il pubblico in questo meraviglioso viaggio musicale. Presentato da Stefano Benetazzo, sul palco si alterneranno le inconfondibili voci di Paolo Gianni, Francesca Parrotta e Mery Gargy con il suo magico sassofono, il tutto amalgamato in splendide coreografie de “Il Balletto di Varese”, coordinati dalla bravissima maestra Rita Boari.

Molti brani sembrano tramontati e considerati di un’altra epoca vista la velocità con la quale cambia la musica ma se molti cantanti ripropongono il patrimonio musicale di Sinatra all’interno dei propri concerti, significa che le sue canzoni resteranno per sempre indelebili nelle nostre vite e in quelle che arriveranno.

Musica e solidarietà, un binomio indissolubile che vede anche in questo caso il ricavato – al netto dei costi organizzativi – devoluto alla Parrocchia di Sant’Ambrogio.

I biglietti, al costo di € 12,00 in posto unico, sono acquistabili in prevendita all’Auditorium tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 ovvero prenotabili al numero 348-7215546. The Best Is Yet To Come.