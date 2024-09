“Interpretando Suoni e Luoghi 2024”: Luino e Cerro chiudono una stagione di emozioni

La rassegna culturale e musicale ‘Interpretando Suoni e Luoghi’, organizzata da Comunità Montana Valli del Verbano e Comunità Montana del Piambello, si avvia alle battute conclusive dedicati agli amanti della musica classica. Un anno di successi ad ogni data che ha animato l’estate dell’Alta Provincia. La pianificazione della prossima stagione è già in atto e i prossimi giorni di settembre saranno all’insegna, per l’ultima volta in questo 2024, della grande musica classica.

Venerdì 20 settembre, ore 21:00, Palazzo Verbania di Luino ospiterà un viaggio musicale con le splendide musiche di Bellini, Verdi e Puccini, interpretate da due artiste di grande talento, Floraleda Sacchi, all’arpa e Silvia Di Falco, voce soprano. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Luino. Invece, domenica 22 settembre, ore 18:00, un affascinante concerto avrà luogo in villa Castellini a Cerro di Laveno Mombello. Protagonista il trio composto da Nicola Bertolini (clarinetto), Raffaele Bertolini, (clarinetto, clarinetto basso) e Carmine Mandia, (fisarmonica) con musiche di Morricone, Piovani, Piazzolla, Gershwin, Galliano.

Marco Fazio, assessore alla cultura e istruzione di Comunità Montana Valli del Verbano: “Ci avviamo al termine di questa edizione e devo dire che il suo successo è stato un crescendo di anno in anno. Chiusura in grande stile con gli appuntamenti a Luino e a Laveno, confidando nel meteo favorevole. Ci auguriamo che il pubblico sia numeroso ed entusiasta anche in queste serate. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di Interpretando Suoni e Luoghi 2024: i dipendenti dell’Ente, le figure professionali esterne che hanno organizzato l’intera manifestazione e l’impegno dei nostri vicini di Comunità Montana del Piambello”.

Fabio Zagari, assessore alla cultura Comunità Montana del Piambello: “Anche questa edizione della rassegna ‘Interpretando suoni e Luoghi’ ha saputo incantare ed entusiasmare il pubblico del nostro meraviglioso territorio. La musica, che si fonde con il paesaggio prealpino, abbraccia e valorizza angoli incantevoli, esaltati dalle note di artisti unici e di grande talento. Questa rassegna non è solo un evento musicale, ma una celebrazione del nostro patrimonio naturale e culturale, capace di trasmettere emozioni profonde e indimenticabili. Grazie ancora a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento, dalla sua organizzazione agli artisti che hanno partecipato con passione e dedizione”.