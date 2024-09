Al Palacimbro di Vergiate in scena il primo memorial Roberto Ferrario di calcio a 5 con un pensiero a Yuri

La prima edizione del Memorial “Roberto Ferrario” si disputerà nella nuova casa del Real Sesto, sabato 21 settembre a partire dalle ore 15:30.

Nel rinnovato Palacimbro di Vergiate, in via Volta 11, scenderanno in campo L84 Futsal, Lecco Calcio A5 e la compagine di casa dei ragazzi del Real Sesto, per un triangolare di altissimo livello in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

La giornata sarà dedicata alla memoria di Roberto Ferrario, ma il pensiero andrà anche al compagno di squadra Yuri Di Gregorio, impegnato nella partita più importante della sua vita a seguito dell’incidente che lo ha coinvolto una decina di giorni fa.