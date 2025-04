Roberta Colombo prende il posto di Favaron nel consiglio comunale di Sesto Calende

Con la seduta di martedì primo aprile, Roberta Colombo e Forza Italia entrano nel consiglio comunale di Sesto Calende, dedicato ieri interamente alla figura di Edoardo Favaron, ex vicesindaco – dal 2019 al 2024 – e consigliere comunale scomparso martedì 25 marzo a causa di un infarto.

Colombo, che dal 2020 al 2024 ha ricoperto la carica di assessore “esterno” al bilancio in seguito alle dimissioni di Angela Menin – era la prima candidata (135 preferenze) rimasta “esclusa” dall’organo cittadino alle scorse elezioni amministrative. Tornata elettorale che hanno visto il centrodestra sestese cedere dopo 15 anni la plancia (a Sesto Futura) e conseguentemente il partito azzurro passare da esprimere il sindaco (Giovanni Buzzi) a non avere più una voce diretta in consiglio comunale. Fino a ieri, infatti, a rappresentare in consiglio la coalizione Siamo Sestesi era la sola Lega. Tuttavia, l’improvvisa morte del capogruppo d’opposizione Favaron (a cui è stato dedicato un minuto di silenzio e il cordoglio da parte di tutti i consiglieri) non solo ha lasciato un vuoto per la comunità lacustre, ma anche un posto vacante in consiglio e ha cambiato lo scenario politico (Jole Capriglia sarà la nuova capogruppo di Siamo Sestesi), portando dunque alla surroga di Colombo, questa volta subentrata tra i banchi della minoranza.

La surroga, congiuntamente al ricordo affettuoso di Favaron, è stata l’unico punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale, in cui non sono comunque mancati screzi tra maggioranza e opposizione per le tempistiche, le modalità della convocazione e per una serie di interpellanze rimaste ancora inevase a detta della Lega.

(nella foto – risalente al 2022 – la presentazione della stagione culturale estiva, illustrata in sala consiliare dai due ex assessori)

COLOMBO: “UN’EREDITÀ IMPORTANTE”

«Mi appresto a entrare in consiglio comunale con emozione e senso di responsabilità, raccogliendo un’eredità importante: quella di Edoardo Favaron, amico e collega straordinario, esempio di una politica autentica, concreta e profondamente umana – queste le prime parole di Colombo da consigliere d’opposizione -. Il suo impegno e il suo stile continueranno a ispirare ogni mia scelta. Allo stesso tempo, intendo rappresentare con convinzione i valori di Forza Italia e contribuire, insieme agli alleati della Lega, a un progetto di città moderna, dinamica, capace di offrire servizi all’altezza delle sfide del presente».

“RAPPRESENTIAMO IL 47% DEI SESTESI”

«Credo in una politica fatta di ascolto, presenza e azione: vicina ai cittadini, fondata su idee chiare e proposte realizzabili – ha concluso Colombo Una politica mai al ribasso, che sappia guardare lontano senza rinunciare alla concretezza. Con l’imminente ingresso in

Consiglio Comunale, avremo l’occasione di rendere più incisiva la nostra opposizione e portare dentro le istituzioni le istanze dei cittadini. Collaborerò con convinzione con i nostri amici di Siamo Sestesi, Marco (Colombo, ndr) e Jole (Capriglia, ndr.), che hanno già svolto un grande lavoro. Sarò al loro fianco per costruire un’opposizione seria, onesta e, se necessario, anche ferma e decisa. Mai tradiremo la fiducia dei nostri elettori. Rappresentiamo il 47% dei sestesi: una parte significativa della città che merita ascolto, attenzione e rispetto. Il mio impegno sarà costante, con l’obiettivo di rendere Sesto una città sempre più all’altezza delle aspettative di chi la vive ogni giorno».