È morto Edoardo Favaron, ex vicesindaco di Sesto Calende

È morto, all’età di 68 anni, Edoardo Favaron, ex vicesindaco e assessore di Sesto Calende scomparso la mattina di martedì 25 marzo a causa di un infarto.

Un addio improvviso, che ha lasciato sgomenta la città a cui Favaron, per molti semplicemente “Edo (come aveva invitato pure a scrivere sulla scheda elettorale)”, ha sempre dato tutto sé stesso durante gli anni di mandato da amministratore e poi in questi ultimi mesi come capogruppo all’opposizione per Siamo Sestesi, dopo aver raccolto nell’ultima tornata elettorale il maggior numero di preferenze fra tutti i candidati delle due liste in corsa. Un riconoscimento, sfociato in una standing ovation, a cui Favaron rispose con un elegante inchino durante l’adunata in sala consiliare il giorno dello spoglio.

L’ex vicesindaco, nato a Venezia e che aveva anche trascorso una parte della sua vita in Africa, era infatti punto di riferimento all’interno della Lega sestese, con cui si era candidato sindaco nel 2004. Parallelamente all’incarico da vicesindaco e assessore al commercio, alla cultura (con una particolare predilezione per Kandinskij) e ai lavori pubblici, Favaron aveva ricoperto anche il ruolo di presidente del Distretto del Commercio Malpensa-Nord Ticino, facendosi promotore di numerose iniziativa organizzate (e a supporto) dei negozi di vicinato dell’area lombarda. del Basso Verbano

Appena pochi giorni fa, in occasione dei congressi sestesi di Forza Italia e Fratelli d’Italia di sabato 22 marzo, Favaron aveva presenziato ad entrambe le riunioni, facendo sentire la propria voce e il sostegno agli «amici e alleati», che sempre lo ricorderanno, come tutta la comunità sestese, per l’impegno e l’amore dimostrato nei confronti della sua città.

«Era il mio grande punto di riferimento in Comune – così lo ricorda il “suo” sindaco Giovanni Buzzi -. Insieme abbiamo vissuto bei momenti ma anche situazioni difficili (l’amministrazione Buzzi ha gestito l’emergenza covid nel 2020). Condividevamo un’amicizia sincera, che andava oltre l’esperienza politica. Il mio cordoglio e il mio pensiero in questo momento va alla sua famiglia».