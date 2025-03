A Sesto Calende Fratelli d’Italia elegge Cesare Zacchetti come coordinatore del circolo

Il primo congresso sestese di Fratelli d’Italia ha portato all’elezione come coordinatore del circolo cittadino di Cesare Zacchetti (preferito allo sfidante Massimo Oldrini). Lo hanno deciso, nella mattina di sabato 22 marzo, le urne in Sala Cesare da Sesto ma soprattutto i tesserati sestesi di quello che oggi è il primo partito partito in Italia.

Un “primato” che, tuttavia, nella città bagnata dal Verbano e dal Ticino ha visto lo scorso giugno il partito di Giorgia Meloni fallire la corsa alle elezioni amministrative, quando l’esponente di partito (Mario Boatto, oggi capogruppo all’opposizione per FdI insieme al consigliere Marco Limbiati) ha perso per più di 300 schede (53,09 % vs 46,91%) il duello per la fascia tricolore di Sesto Calende rispetto ad Elisabetta Giordani e alla lista civica Sesto Futura.

IL BIS DI ZACCHETTI

Proprio la gestione della scorsa campagna elettorale (e la conseguente) aveva lasciato dentro la sezione sestese qualche «ruggine», per usare le parole dell’onorevole Andrea Pellicini, presente ieri al congresso insieme a nomi di spicco del partito come Paola Frassinetti, Mario Mantovano e Andrea Mascaretti. Zacchetti, “intransigente” fondatore del circolo nel 2019 che già ha ricoperto la carica di presidente, era stato infatti chiamato nella primavera del 2024 a compiere un passo indietro, “commissariata” il circolo e permettere così a Daniele Consonni di portare avanti le strategie e supportare i candidati “con la fiamma” presenti nello scacchiere preparato insieme agli (ormai ex) alleati di coalizione Lega e Forza Italia, quest’ultimo partito che sempre ieri ha eletto per acclamazione Angela Menin come nuovo segretario cittadino.

GLI OBIETTIVI DI ZACCHETTI

La nuova sede, il coinvolgimento e il tesseramento di giovani (sul modello di Atreju), il decoro urbano, la gestione della comunicazione, lo sport come volano per il benessere. Sono questi gli obiettivi che Zacchetti ha messo a fuoco nell’intervento da candidato. Ai già menzionati scacchieri politici, è stato dunque preferito un programma di mandato basato dall’approccio pragmatico «In questo momento arriviamo da tensioni interne ed esterne, noi dobbiamo guardare al domani con serenità, perché Sesto Calende ha bisogno di normalità».

PELLICINI CHIEDE UNITÀ DOPO GLI ATTRATI DEL PASSATO

«Nonostante la sconfitta oggi esprimiamo in consiglio comunale due ottimi consiglieri» ha dichiarato Pellicini, riferendosi a Boatto e Limbiati, in apertura di congresso. Il presidente provinciale, dato l’incarico, si è anche preso la propria parte di responsabilità per quella che è stata la sconfitta sestese. Secondo il deputato luinese, un risultato dentro a un partito deve essere sempre intesa come qualcosa un risultato collettivo. Adesso però è tempo di guardare avanti e lasciare alle spalle un passato, inutile nasconderlo, che visto attriti, scorie e tensioni, deflagrate definitivamente dal risultato deludente ottenuto da tutto il centrodestra sestese che guidava la città da quindici anni.

«In provincia di Varese abbiamo circa 50 consiglieri comunali, sono loro il nostro più grande patrimonio – ha sottolineato Pellicini che chiede conciliazione e unità, senza personalismi da una o dall’altra parte -. La cosa più importante è che si dovrà fare è l’interazione positiva tra il circolo e i consiglieri comunali. Per prima cosa si dovrà sempre tenere presente che Fratelli d’Italia è in consiglio comunale con due esponenti. Al tempo stesso dico ai consiglieri comunali di portare avanti le battaglie del circolo. Quello di oggi è un momento fondativo. Serve guardarsi in faccia pensando che non tutto finisce a Sesto Calende. A vincere è Fratelli d’Italia, e lo spirito associativo di questo grande partito».

LA POSIZIONE DI LIMBIATI E BOATTO

A Zacchetti dunque il compito di ricucire il rapporto con tutto l’ambiente dopo un anno di transizione, o anno zero, a seconda di come si voglia leggere la politica sestese dell’ultimo anno. Durante il congresso i consiglieri comunali Limbiati e Boatto avevano infatti espresso pubblicamente la loro preferenza per l’altro candidato, con Limbiati prestatosi anche come “rappresentante di lista” di un Oldrini impossibilitato a presenziare in sala. I due consiglieri comunali, senza menzionare direttamente Zacchetti, nel loro intervento hanno parlato di «alcune figure interne hanno cercato di minare il partito, alimentando divisioni e danneggiando la nostra immagine. Questo fuoco amico non può essere dimenticato. La politica richiede responsabilità, e chi ha tentato di indebolire Fratelli d’Italia dovrà fare i conti con la verità dei fatti». Un intervento che non ha portato alla vittoria di Oldrini, ma che restituisce il clima di un “congresso al cardiopalma”, iniziato alle 9 di mattina e terminato nel primo pomeriggio con la nomina del coordinatore e del direttivo.