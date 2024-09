Fratelli d’Italia lascia la Lega a Sesto Calende. Si spacca la coalizione di “Siamo Sestesi”

Spaccatura nella minoranza sestese. Nella mattinata di ieri Fratelli d’Italia ha ufficialmente preso le distanze da Lega e Forza Italia andando a rompere di fatto l’alleanza che alle passate amministrative aveva portato alla costituzione del gruppo Siamo Sestesi, la lista che ha sostenuto il candidato sindaco Mario Boatto.

Accanto a diverse new entry la lista, nata con un cammino non facile, vedeva la presenza di alcuni dei politici locali più noti del centrodestra, confermati poi in consiglio comunale: tra questi l’ex sindaco Marco Colombo oltre a Edoardo Favaron (il candidato che ha ottenuto più voti) e Jole Sesia che restano il punto di riferimento per Lega e Forza Italia (Qui la presentazione alla vigilia del voto).

A tre mesi dalla sconfitta elettorale che ha visto la vittoria di Betta Giordani con “Sesto Futura”, Fratelli d’Italia si allontana dunque dalla coalizione e andrà a formare un gruppo distinto rappresentato dallo stesso Boatto e dal consigliere Marco Limbiati.