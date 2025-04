Tentata rapina ai danni di un gruppo di minorenni a Sesto Calende: “I nostri ragazzi devono sapere di non essere soli”

Tentano di rapinare alcuni coetanei in stazione a Sesto Calende nella giornata di venerdì 25 aprile. Gli autori, tre giovanissimi minorenni di origine nordafricana, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri.

Sul fatto, non il primo che accade in questa zona della città, interviene il gruppo “Sesto Futura alleanza Civica” con una nota che pubblichiamo di seguito:

“Il nostro commento al grave episodio accaduto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile alla stazione esprime prima di tutto vicinanza ai ragazzi vittime di una odiosa violenza personale, alla quale hanno reagito prontamente chiamando con successo le forze dell’ordine.

I nostri ragazzi devono sapere di non essere soli.

Ringraziamo i carabinieri e gli agenti della nostra Polizia Locale, che sono intervenuti e hanno prontamente assicurato alla giustizia i colpevoli.

La nostra riflessione su questo fatto, è che chi ha responsabilità istituzionali sa che la sicurezza di una comunità si costruisce con lavoro serio e costante, con la collaborazione di tutti: forze dello Stato, Polizia Locale e anche cittadinanza attiva.

Perciò respingiamo, senza ulteriori commenti, le parole velenose di chi sfrutta ogni occasione per parlare male della nostra città.

Apprezziamo l’operato della nostra Amministrazione e il lavoro riservato, ma costante e concreto dell’Assessora Gualtieri, che sta affrontando, senza proclami e con azioni concrete, un compito molto difficile in questo tempo.

Ricordiamo le azioni concrete:

la modifica del Regolamento di Polizia Urbana, per rendere possibili misure più severe verso chi impedisce o limita la libertà di vivere Sesto in modo sereno;

L’assunzione di un nuovo agente per completare l’organico carente;

La programmazione dei servizi in modo più esteso;

La collaborazione costante tra la polizia municipale e i carabinieri (preziosissima proprio per neutralizzare l’episodio di venerdì);

l’avvio del progetto di controllo del vicinato, che si salda con la riproposta dei comitati di quartiere: due iniziative utili a rafforzare il controllo sul territorio.

Ricordiamo la richiesta del sindaco per avere la presenza della polizia ferroviaria anche alla nostra stazione, poiché spesso le persone che recano disturbo provengono da altri comuni, come nel caso di venerdì 25 aprile.

Tutta l’amministrazione è impegnata, per risolvere problemi che purtroppo non riguardano solo Sesto e non sono certo iniziati in questo anno 2025.

Non è nostro costume dar voce a polemiche strumentali, ma non possiamo fare a meno di ricordare ai cittadini che coloro che sfruttano ogni episodio negativo per criticare l’amministrazione, sono gli stessi che in consiglio comunale hanno votato contro sia alle modifiche del regolamento di Polizia Locale, sia alle istituzione dei comitati di quartiere, e non hanno fatto nulla, quando amministravano, per avviare la proposta di controllo del vicinato.

Continueremo a lavorare in modo costruttivo pensando al bene e alla sicurezza della nostra città”.