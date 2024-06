Sesto Calende cambia: Betta Giordani è il nuovo sindaco

Elisabetta Giordani è il nuovo sindaco di Sesto Calende. Dopo 15 anni di amministrazione di centrodesta, i cittadini hanno deciso di cambiare guida e premiare Sesto Futura, lista civica nata dall’alleanza delle opposizioni Insieme per Sesto e Sesto2030.

Una vittoria netta, quella di Giordani, ex insegnante premiata a settembre con la benemerenza e da oggi prima sindaca donna ad amministrare la città. Quando mancano ancora pochi seggi la vittoria per Sesto Futura risulta essere netta ad eccezione di un solo seggio, quello del centro città.

L’amministrazione uscente, che proponeva come candidato sindaco Mario Boatto di Fratelli di Italia come successore di Colombo e Buzzi, non ha saputo riconfermare la vittoria schiacciante del 2019.

“Dedico questa vittoria ai miei concittadini per la fiducia, la stima e l’affetto dimostrato con il voto. Ve ne soto grata”. Queste le prime parole di Giordani.