Marco Colombo è il “mister preferenze” del Basso Verbano

«Sono veramente soddisfatto e ringrazio i sestesi per questo risultato straordinario». Con ben 536 preferenze, l’ex sindaco e consigliere regionale Marco Colombo, è stato il candidato consigliere più votato del Basso Verbano e il secondo in provincia di Varese, alle spalle di Franco Accordino di Tradate.

Per l’ex primo cittadino, che ha guidato la città per due mandati, quello delle urne è stato un responso eccezionale: «Sono davvero felice di poter tornare a occuparmi della mia Sesto personalmente, il primo amore non si scorda mai – ha dichiarato all’indomani del voto -. E i sestesi che hanno creduto in noi e hanno votato Giovanni Buzzi vedranno quanto altro realizzeremo. Certo non sarà una passeggiata perché la responsabilità e il lavoro che mi saranno richiesti saranno maggiori. Mi aspettano da oggi ben quattro incarichi: quello di consigliere regionale, comunale, imprenditore e poi quello che amo di più, fare il papà, e farò tutto con grande impegno ed entusiasmo».

Oltre a Colombo gli altri mister preferenze della zona meridionale del Lago Maggiore sono stati Marcella Androni (Allea – Angera, 264 voti) e Marco Brovelli (Cambiangera – A come Angera, Angera, 252 voti), Simone Pintori (Lega della Libertà – Sesto Calende, 222 voti).

