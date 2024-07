Un nuovo primario per l’ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Busto Arsizio

C’è un nuovo direttore dell’ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Busto Arsizio. L’Asst Valle Olona ha reso noti i risultati del concorso che si è svolto nei giorni scorsi.

La prova è stata sostenuta da cinque candidati di cui uno ammesso con riserva in attesa della documentazione richiesta.

Ed è stato proprio il dottor Miguel Simon Bucci, ammesso a pieno titolo lo scorso 7 luglio, ad aver ottenuto il punteggio migliore.

L’azienda ospedaliera ha quindi offerto l’incarico a partire dal prossimo primo agosto e per i 5 anni a venire, come previsto per tutte le figure dirigenziali.

Si conclude una lunga ricerca iniziata con le dimissioni inattese dell’ex primario dottor Merlo che scelse di andare in pensione. Il successivo concorso ebbe strascichi giuridici e venne annullato.

(Nella foto sopra il dr Miguel Bucci)

Nel periodo di battaglie a carte bollate, il reparto è stato diretto dal facente funzioni Aldo Mazzucco che concluderà il suo mandato. Anche il medico specialista in ortopedia ha sostenuto il concorso che ha visto, però, prevalere il dottor Bucci, classe 1957 nato in Venezuela, che dal 2015 dirige l’ortopedia e traumatologia dell’Asst Rohdense dopo aver lavorato nel Gaetano Pini di Milano. Il dottor Bucci si è laureato all’Università degli Studi di Milano dove ha anche ottenuto la specialità