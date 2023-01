L’ospedale di Busto saluta il primario di ortopedia: ultimo giorno di lavoro per il dottor Merlo

L’Asst Valle Olona saluta il dottor Marco Merlo. Per lo storico direttore dell’ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Busto il 31 gennaio è stato l’ultimo giorno di lavoro.

Lo specialista, cresciuto alla scuola del professor Renato Bombelli, suo mentore, aveva ereditato il reparto dal dottor Ruggero Riva nel 2010 provenendo dal Sant’Antonio di Gallarate. Nella sua lunga carriera, il dottor Merlo ha effettuato oltre 18.000 interventi all’anca, alla caviglia, al ginocchio. Aveva innovato profondamente l’intervento di protesi d’anca con una tecnica nota come “SuperPath”. È stato anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed ospite, in qualità di relatore, di numerosi congressi internazionali.

Lascia un segno indelebile nei numerosi colleghi che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui e una equipe di validi professionisti cresciuti nel solco dei suoi insegnamenti.

Corale è l’apprezzamento dei tanti pazienti che nel corso della sua carriera si sono affidati alle sue cure. La Direzione dell’azienda ospedaliera formula al dott. Merlo i migliori auguri per il futuro e lo ringrazia per la dedizione e la continua ricerca di tecniche chirurgiche innovative che hanno fatto conoscere l’ortopedia dell’ospedale di Busto Arsizio a livello internazionale.