Colpito da un ramo dell’albero che stava tagliando nei boschi di Cardano al Campo

Grave infortunio sul lavoro nei boschi di Cardano al Campo: un uomo di 76 anni è stato soccorso in “codice rosso“.

L’incidente è avvenuto nella zona della Pinetina, nel fitto bosco tra Cascina Costa e il Ciglione, in territorio cardanese. Sul posto il sistema Areu-118 ha inviato automedica, ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e anche l’elisoccorso da Como (la foto d’apertura dell’articolo è d’archivio).

L’anziano stava tagliando un albero ed è stato colpito da un pesante ramo di 30 centimetri che ha provocato ferite serie: un trauma cranico, traumi al volto e alla schiena. È stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Circolo di Varese, in gravi condizioni.

Sul posto ci sono anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, competenti per il territorio di Cardano. Non è ancora chiaro se l’anziano fosse impegnato per lavoro o su una sua proprietà.