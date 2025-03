Persona sotto al treno, bloccata la linea da Milano per Malpensa e Busto Arsizio Nord

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 marzo, lungo la linea ferroviaria che collega Milano a Malpensa e Busto Arsizio Nord/Novara una persona è stata investita da un treno in transito nei pressi della stazione di Castellanza, in via Luigi Morelli, provocando l’immediato blocco della circolazione tra Saronno e Busto Arsizio Nord.

L’allarme è scattato alle 18:35, con l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza di base e un’unità di soccorso avanzato, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Ferroviaria, per gestire l’emergenza e consentire i rilievi necessari. Il decesso dell’uomo è stato constato sul posto.

L’incidente ha reso necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta coinvolta, con conseguenti cancellazioni e variazioni di servizio per i treni in transito, compresi i Malpensa Express per l’aeroporto. Alle ore 20.00 risultavano soppresse 5 corse.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause dell’investimento.