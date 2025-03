Al volante completamente ubriaca distrugge la macchina in via Carnia a Varese

Macchina: distrutta. Lei illesa, ma ubriaca. E non poco (Foto di repertorio). I fatti sono accaduti in via Carnia, quartiere Giubiano, Varese.

Verso le 23.30 di martedì arriva una chiamata di soccorso al comando della polizia locale di Varese per un incidente stradale.

Gli agenti partono e si trovano di fronte il classico incidente stradale. Ma, all’arrivo, la pattuglia nota anche un altro particolare, cioè che la persona al volante è ubriaca. Scatta l’alcool test ed ecco la sorpresa: 2,38 grammi/litro di alcool, oltre quattro volte il limite consentito di 0.5 grammi litro.

Risultato: maxi multa, patente revocata e confisca del veicolo come prevede il codice della strada per sinistri provocati da chi ha in corpo più di 1,5 grammi litro di alcool.