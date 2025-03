Serie C, Pro Patria – Arzignano: la partita in diretta

Turno infrasettimanale sui campi di calcio per la Pro Patria, che giovedì 13 aprile ospita a Busto Arsizio l’Arzignano Valchiampo, squadra in ripresa e alla ricerca degli ultimi punti necessari in ottica salvezza. Dopo due pareggi consecutivi per 0-0 i tigrotti cercano ancora altri punti, questa volta con la vittoria, così da alimentare con fuoco nuovo le speranze di salvezza prima dello scontro diretto di domenica a Trieste. I veneti, invece, arrivano in Lombardia reduci dalla vittoria nel finale ai danni della Pro Vercelli, un successo che ha spento la piccola crisi oro-celeste fatta di due sconfitte maturate senza realizzare neanche un goal tra Vicenza e Virus Verona.

