Nuova ferrovia Malpensa-Gallarate: parte la rinaturalizzazione di una grossa area industriale dismessa

I lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea del Sempione procedono spediti e dovrebbero concludersi entro la fine del 2025. Oltre al tracciato, l’opera prevede un ampio programma di compensazioni ambientali, tra cui un importante intervento di decostruzione a Gallarate, su un’area dismessa di quasi 3 ettari.

Opere a verde e compensazioni ambientali

Mentre la ditta appaltatrice è impegnata nella posa delle opere a verde lungo il tracciato e sopra le gallerie artificiali, il Parco del Ticino è al lavoro sulle aree da rinaturalizzare. Grazie a un accordo con Ferrovienord, che ha stanziato 3,4 milioni di euro, sono in corso interventi di deimpermeabilizzazione e bonifica in vari Comuni attraversati dalla nuova tratta.

L’area più estesa individuata per la compensazione si trova nella zona sud di Gallarate, quella verso Busto e la superstrada 336: si tratta di un lotto recintato con edifici in stato di abbandono e una vasta zona pavimentata. Terminata la bonifica, partirà la gara per l’affidamento dei lavori di decostruzione, previsti entro i primi mesi del 2026.

Gallarate: da zona dismessa a prato e bosco

L’area oggetto del primo intervento sarà inizialmente trasformata in prato, per poi essere rimboschita. Un sopralluogo congiunto è stato effettuato dal Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni, dal Presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, insieme ai direttori tecnici.

«Questa collaborazione tra Parco e Ferrovienord – ha spiegato Ismaele Rognoni, presidente del Parco – consentirà di attuare una delle più importanti azioni di decostruzione mai realizzate nel nostro territorio. Gli aspetti tecnici sono complessi, ma confidiamo che questa iniziativa possa fungere da stimolo per altre azioni analoghe».

Ulteriori aree a Casorate Sempione, Somma Lombardo e Cardano al Campo sono attualmente al vaglio per future compensazioni, fino al completo utilizzo delle risorse disponibili.

Un progetto strategico per Malpensa e la rete ferroviaria

Il collegamento “MXP-AT Railink” prevede un nuovo tracciato ferroviario di 4,6 km a doppio binario elettrificato dal Terminal 2 di Malpensa verso Gallarate, con un ulteriore raccordo di 1,1 km verso Casorate Sempione. L’opera mira a migliorare l’accessibilità ferroviaria all’aeroporto, sia per i passeggeri sia per le merci.

«Si tratta di un’infrastruttura strategica – ha dichiarato Pier Antonio Rossetti, presidente di Ferrovienord – e la collaborazione con il Parco del Ticino è fondamentale per garantire il rispetto delle caratteristiche ambientali dell’area».