“Ho scelto per amore del paese”, Dimitri Cassani si candida per il terzo mandato a Casorate Sempione

Dimitri Cassani si ricandida alla guida del Comune di Casorate Sempione. Il sindaco uscente ha annunciato l’intenzione di correre per un terzo mandato alle prossime elezioni amministrative, presentandosi con una squadra che si preannuncia “allargata” e che punta sulla continuità, senza rinunciare a una quota di rinnovamento sia nella lista sia nella futura giunta.

Accanto a lui ci saranno ancora i partiti della coalizione di centrodestra – Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati – insieme alla componente civica. «Il gruppo politico è lo stesso e la componente civica è ancora presente», ha spiegato Cassani.

Al suo fianco, nella conferenza stampa di presentazione della candidatura, c’erano Tino Celonaper Fratelli d’Italia, Mauro Garzonio per la Lega e Laura Valsecchi per la componente civica (Cassani è inoltre referente locale di Noi Moderati).

Il sindaco ha raccontato che la scelta non è stata immediata. «Ero già in modalità “ritorno alla vita normale”, quando è uscita la possibilità. Subito mi sono arrivate le richieste di fare un altro mandato, sia da parte dei miei compagni di viaggio sia dalle segreterie provinciali. Ho ponderato, non era una decisione scontata. Ho scelto per amore del paese».

L’idea è quella di mantenere l’ossatura dell’attuale gruppo, introducendo però nuove energie. «La squadra sarà rinnovata con idee nuove: nella lista ci sarà un ricambio. In giunta ci sarà un ricambio, credo sia fisiologico».

Sulla composizione della futura giunta c’è già un accordo di massima tra le componenti politiche: «C’è un accordo che garantisce tutte le componenti, a tutela dei gruppi presenti. Ogni gruppo avrà una persona. Il quarto verrà definito sulla base dei risultati».

Cassani ha sottolineato anche la compattezza del centrodestra locale, nonostante l’assenza di una sezione di Forza Italia in paese. «Noi siamo una lista politica con una componente civica».

Il sindaco uscente si è lasciato anche sfuggire un commento su quanto sta accadendo pochi km più in là, a Somma Lombardo, dove il centrodestra appare diviso tra due possibili candidature, quelle di Pier Cesare Iametti e Daniele Consonni. «Guardo Somma Lombardo e non mi capacito di quel che sta succedendo».

Tra le priorità amministrative indicate da Cassani c’è innanzitutto la risposta alle esigenze che arrivano dai cittadini. «Il nostro operato si muoverà sulla base delle esigenze che arrivano dal paese».

Tra i progetti citati c’è il completamento dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’intervento ancora da realizzare sul palazzo comunale, e il tema del cimitero. «Siamo quasi in emergenza: abbiamo acquisito anche l’area dietro e stiamo valutando una soluzione più immediata già all’interno dell’area esistente, con nuove cellette».

In programma anche il parco inclusivo nell’area del centro ricreativo, la cui realizzazione prenderà il via il 17 marzo, con giochi adatti anche alle persone con disabilità e nuovi percorsi accessibili.

Sul fronte delle infrastrutture Cassani ricorda gli interventi già realizzati: «In undici anni abbiamo investito più di due milioni di euro per la manutenzione delle strade. Ma non basta».

Tra i dossier aperti c’è anche il centro sportivo comunale. «È una delle cose che ci sta a cuore. Oggi è affidato agli arcieri, la nostra intenzione è riportarlo al calcio: serve sistemare gli spogliatoi e dovremo trovare noi le risorse».

Un altro tema centrale per il territorio resta quello dell’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa. «Mi sto battendo in commissione aeroportuale, che è quella che incide. Voglio che le norme votate in commissione vengano garantite e attuate: a noi non interessano le sanzioni, ma che gli aerei rispettino quanto stabilito».

«Malpensa è un tema delicato che tratteremo sempre con l’interesse dei cittadini».

Nel gruppo che sostiene la ricandidatura si respira comunque fiducia in vista della sfida elettorale. «Ho fiducia nel paese. Lo vivo ogni giorno e la sensazione che ho è molto positiva», sintetizza Garzonio.