Ecco quanto costa passare una giornata in spiaggia sul Lago di Monate

D’estate c’è chi preferisce il mare e chi la montagna, ma per chi resta in Provincia di Varese una delle mete più amate per combattere il caldo è il Lago di Monate. Il piccolo specchio d’acqua, noto per l’ottima qualità dell’acqua (promossa da Ats Insubria anche nel 2024), attira ogni anno tanti bagnanti anche da fuori provincia e – nonostante vi siano alcune spiagge libere aperte gratuitamente a tutti i cittadini, sono molte gli stabilimenti privati che accolgono turisti a pagamento. VareseNews ha raccolto i prezzi delle strutture, per scoprire quanto costa (in media) trascorrere una giornata al Lago di Monate.

La ricerca si basa sulle informazioni pubblicate sui siti delle spiagge private e sui loro profili social. Si sono presi in considerazione i prezzi di ingresso e il costo dei servizi principali (ombrelloni e lettini), compresi quelli per le attività sull’acqua più amate dai bagnanti (dai classici pedalò, alle canoe, fino ai sup). Sono invece state escluse alcune spese più legate alle singole spiagge, ma che un visitatore vorrebbe tenere presente (come il prezzo dei parcheggi). Si sottolinea, inoltre, che alcune spiagge offrono alcuni servizi aggiuntivi compresi nelle tariffe (ad esempio consumazioni al bar incluse nel prezzo di ingresso e ombrelloni già forniti insieme ai lettini).

Quanto costa passare una giornata sul Lago di Monate?

In media, il costo di un singolo ingresso nel fine settimana in una spiaggia privata sul Lago di Monate è di 11 euro. Il prezzo più alto (15€) si è registrato in due stabilimenti a Cadrezzate con Osmate, mentre il più basso (8€) a Travedona Monate. Nei giorni della settimana, il prezzo cala in tutte le spiagge, per una media complessiva di 7€.

Se insieme all’ingresso, ci si vuole rilassare sdraiati su un lettino noleggiato, il prezzo medio complessivo per persona durante il fine settimana sale a 14€. In questo caso, il prezzo più alto si trova in una spiaggia a Travedona Monate, mentre il più basso a Cadrezzate con Osmate.

Si è inoltre analizzato il prezzo per l’ingresso in spiaggia con il noleggio di due lettini e di un ombrellone per un’intera giornata nel fine settimana: una soluzione proposta da alcune spiagge nei loro listini. Mediamente, la coppia che sceglie questa soluzione paga 30€. I prezzi più alti sono stati registrati a Cadrezzate con Osmate e a Comabbio, mentre il più basso a Travedona Monate.

Pedalò, canoe e sup

Non è una vera gita al lago se non si coglie l’occasione per farsi un bel giro a pelo d’acqua. Molte delle spiagge private del Lago di Monate offrono servizi di noleggio per pedalò, canoe e sup. I costi medi per utilizzare queste attrezzature per un’ora sono di: 15€ per i pedalò, 8€ per le canoe singole, 11€ per le canoe doppie e 10 € per i sup.

Le spiagge gratuite

Intorno al Lago di Monate esistono comunque delle spiagge libere, dotate di molti meno servizi, ma che permettono a tutti di farsi un tuffo senza dover pagare l’ingresso. Le spiagge pubbliche principali aperte al pubblico sono tre: due si trovano nella località di Osmate rispettivamente in via Aliprandi e in via Brusa, mentre la terza è a Monate in via Marcobi.