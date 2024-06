Stagione dei bagni al via: promossi i laghi Maggiore, Ceresio e Monate. Ancora vietato quello di Varese

L’estate è ormai alle porte e si apre la stagione dei bagni nei laghi varesini. Tempo permettendo, l’offerta locale non manca: il Lago Maggiore conferma l’eccellenza delle sue acque con piccole variazioni, il Ceresio migliora e il lago di Monate mantiene luce verde con risultati un po’ diversi rispetto allo scorso anno. Al momento resta il divieto sul lago di Varese a causa del livello delle sue acque ma non della qualità che si mantiene elevata.

I risultati sono relativi ai rilievi effettuati da Ats Insubria in aprile e a maggio. Con l’avvio della stagione dei bagni, i controlli saranno più costanti per rilevare variazioni possibili dovuti anche al clima.

I risultati sul sito del Ministero: Portale Acque

LAGO MAGGIORE

Angera Lido La Noce balneabile qualità eccellente

Ispra Lido Euratom e Fornaci balneabile qualità eccellente Camping temporaneamente vietata

Brebbia Sabbie d’Oro non balneabile, qualità scarsa

Monvalle Guree balneabile qualità eccellente

Leggiuno Arolo balneabile qualità eccellente

Laveno Mombello Ceresolo e Cerro balneabile qualità eccellente

Castelveccana 5 Arcate e Lido II balneabile qualità eccellente

Porto Valtravaglia Lido balneabile qualità eccellente

Brezzo di Bedero Spiaggia Fronte Comune balneabile qualità eccellente

Germignaga Boschettino balneabile acqua buona – Spiaggia inquinamento vietata la balneazione per dati sopra la media ( lo scorso anno acqua sufficiente)

Luino Lido Serenelle balneabile acqua eccellente

Maccagno Lido e Ronco delle Monache balneabile acqua eccellente

Tronzano Lido Windsurf balneabile acqua eccellente

Zenna Lido balneabile acqua eccellente

Molo di Ranco e Località Caravalle balneabile qualità eccellente

Lisanza balneabile acqua eccellenze Circolo sestese balneabile qualità buona

LAGO DI VARESE

Gavirate non balneabile acqua eccellente

Biandronno non balneabile acqua eccellente

Schiranna non balneabile ( per altri motivi) acqua buona

Lido di Bodio chiuso

Cazzago Brabbia Darsena non balneabili acqua eccellente

LAGO C ERESIO

Montelago a Brusimpiano balneabile con qualità eccellente

Lido Ceresio a Porto Ceresio balneabile con qualità eccellente ( era buona la scorsa estate)

Lido Lavena Ponte Tresa Balneabile qualità eccellente ( era buona l’estate scorsa)

LAGO DI MONATE

Cadrezzate Lido via al Lago balneabile qualità buona ( era sufficiente lo scorso anno)

Osmate Spiaggia balneabile qualità eccellente

Monate – Travedona via Marconi balneabile qualità eccellente

Comabbio campeggio balneabile qualità Buona ( era eccellente la scorsa estate)