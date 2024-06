Acqua troppo fredda, la stagione dei bagni alla Schiranna di Varese partirà il 6 luglio

L’acqua è ancora fredda e la stagione balneare va rimandata. È la gradazione delle acque, attorno ai 22 gradi, a bloccare al momento l’ordinanza del Comune di Varese per i bagni alla Schiranna: « La qualità dell’acqua è più che buona e i campionamenti di Ats Insubria effettuati ieri lo dimostrano. La stagione però non è ancora partita anche a causa delle temperature dell’acqua». L’assessore all’ambiente del Comune di Varese Nicoletta San Martino spiega perchè non ci sia ancora l’ordinanza. D’altra parte, la necessità di cercare refrigerio non si sente ancora: rispetto allo scorso anno, quando, comunque, la stagione era iniziata il 2 luglio, la temperatura del lago è inferiore di 5 gradi.

« Al di là dei prossimi eventi meteorologici – commenta ancora l’assessore – l’apertura della stagione dei bagni partirà il 6 luglio prossimo. Per quell’occasione a Gavirate è in programma il tradizionale evento “Il Lago che vogliamo – Giornata sul Risanamento del Lago di Varese” con diverse iniziative. Certamente, le attuali condizioni della riva alla Schiranna, con il lago così alto, imporranno una verifica accurata di costa e fondali. Sicuramente riapriremo alla balneazione la spiaggia della Schiranna, probabilmente l’ordinanza comprenderà anche la spiaggia dei fotografi ma non il Parco Zanzi dove il livello dell’acqua troppo alto».

Sabato 6 luglio sono in programma varie iniziative e sarà occasione per presentare le attività e i risultati conseguiti durante il quinto anno di attivazione dell’AQST (Accordo quadro di Sviluppo territoriale per la salvaguardia ed il risanamento del Lago di Varese ). L’apertura dei lavori tecnici ed i saluti istituzionali sono previsti per le ore 9:30, preceduti alle 9:15 dalla partenza di una gara podistica non competitiva, organizzata da Ecorun. La mattinata si concluderà con una degustazione di piatti a base di pesce di lago.

Scarica il Programma+A4_2024_