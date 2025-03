Cuasso e Brusimpiano riorganizzano il settore sicurezza: nasce la Polizia locale delle 5 Vette

Cuasso al Monte e Brusimpiano uniti per rafforzare la sicurezza sui rispettivi territori. La scorsa settimana due enti hanno approvato in Consiglio comunale la convenzione che dà vita alla Polizia locale delle 5 Vette, permettendo di riorganizzare questo settore così importante, soprattutto per due piccoli comuni con risorse limitate.

I sindaci Loredana Bonora e Fabio Zucconelli hanno affidato al comandante di Polizia locale Carlo Gaffuri un piano di pattugliamento sperimentale partito lunedì scorso e che si protrarrà per un mese.

«Dopo un lungo lavoro con il sindaco di Brusimpiano, preoccupati dell’aumento di truffe e furti nelle abitazioni e convinti della necessità di vigilare sul territorio con pattugliamenti sistematici, abbiamo creato un modello che può essere sintetizzato in due frasi: sede unificata di Polizia locale con un solo agente per tutte le pratiche amministrative e le relazioni con i cittadini, e una pattuglia composta da due agenti, costantemente impegnata sulle strade con posti di blocco, ronde a piedi in tutte le frazioni e in auto dal lago ai monti», spiega il sindaco di Cuasso al Monte Loredana Bonora.

«E non solo – aggiunge Fabio Zucconelli – la convenzione ci consente di partecipare a tanti bandi a cui non avremmo accesso come singoli Comuni, per esempio per incrementare le telecamere di videosorveglianza che vorremmo posizionare su tutte le strade di accesso dei nostri Comuni, così da poter monitorare i possibili movimenti di delinquenti che penetrano nel nostro territorio e aumentare le possibilità di individuarli. Tutti i monitor si troveranno nella sede di Polizia locale e l’agente amministrativo li potrà visionare da un’unica postazione».

Presto verrà attivato anche un numero verde che i cittadini di Cuasso al Monte e Brusimpiano potranno utilizzare per le emergenze.

L’auspicio è che questa unione si allarghi, come spiega il comandante Carlo Gaffuri: «La partecipazione di altri due Comuni a noi confinanti ci permetterebbe di vigilare su un territorio più esteso con una pattuglia aggiuntiva e, con cinque agenti, potremmo coprire quasi quotidianamente anche ore notturne».

In attesa che altri sindaci si uniscano alla Polizia locale delle Cinque Vette, il piano di riorganizzazione partito il 10 marzo garantirà settimanalmente ai cittadini 11 interventi in entrata o uscita dalle scuole; 3 posti di blocco; 6 ronde in auto, tra cui una notturna, e 4 ronde a piedi, tra cui una notturna; 5 aperture al pubblico degli uffici.

Inoltre si lavorerà per implementare il programma di videosorveglianza delle strade di accesso ai due Comuni.