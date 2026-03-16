Malnate e Brusimpiano nel piano regionale per la manutenzione dei corsi d’acqua

Ci sono anche Malnate e Brusimpiano tra i beneficiari dei fondi stanziati da Regione Lombardia all’interno del nuovo programma di manutenzione del reticolo idrico principale, approvato dalla Giunta regionale con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica del territorio lombardo.

Il piano, proposto dall’assessore a Enti locali, Montagna e Utilizzo della risorsa idrica Massimo Sertori di concerto con l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, mette a disposizione 1,3 milioni di euro nel biennio 2026-2027 per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua di competenza regionale.

Nel Varesotto interventi su Lanza e Trallo

Tra i progetti finanziati nell’area dell’UTR Insubria di Varese figurano i due interventi che riguardano i torrenti Trallo e Lanza.

A Malnate è previsto un intervento di manutenzione ordinaria sul torrente Lanza, che comprenderà lavori di risezionamento dell’alveo e il taglio della vegetazione e delle piante lungo il corso d’acqua. L’intervento ha un valore di 28 mila euro e sarà realizzato nel 2026.

A Brusimpiano, invece, è programmata la manutenzione straordinaria del torrente Trallo, con un investimento regionale di 100 mila euro, sempre previsto per il 2026.

Gli interventi rientrano in una più ampia strategia regionale per garantire la funzionalità dei corsi d’acqua e ridurre il rischio idrogeologico, in particolare nelle aree più esposte a eventi meteorologici intensi.

Un piano da 1,3 milioni per la sicurezza idraulica

Il programma approvato da Regione Lombardia prevede interventi su diversi corsi d’acqua distribuiti sul territorio regionale, con lavori che riguardano il ripristino delle sezioni di deflusso degli alvei, la gestione della vegetazione e il mantenimento delle opere idrauliche esistenti.

«Il reticolo idrico principale è di competenza regionale – sottolinea Massimo Sertori – Con il programma approvato attueremo interventi prioritari sugli alvei, attraverso gli enti locali, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro nel biennio 2026-2027. La programmazione di questo tipo di azioni conferma la costante e concreta attenzione nei confronti di tutto il territorio regionale».

Interventi coordinati con gli enti locali

Le opere saranno realizzate dagli enti locali, sotto la supervisione degli Uffici Territoriali Regionali, che svolgono il ruolo di autorità idraulica e vigilano sul reticolo di competenza regionale.

L’obiettivo è migliorare la gestione dei corsi d’acqua e favorire interventi preventivi in grado di mitigare il rischio idrogeologico e adattare il territorio agli effetti dei cambiamenti climatici, riducendo l’impatto di eventuali eventi estremi.

Gli altri interventi in Lombardia

Questo è il programma degli interventi del programma approvato suddivisi per UTR e con indicazione della località, dell’oggetto e dell’importo concesso e dell’anno di impegno di spesa.

UTR BERGAMO

Albino, intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Albina, nel tratto a monte di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 150.000 euro nel 2026.

UTR BRIANZA – SEDE LECCO

Valmadrera – Civate, interventi di manutenzione straordinaria dell’alveo e delle sponde del Rio Torto e degli affluenti principali, 150.000 euro nel 2026 e 100.000 euro nel 2027;

Civate – Valmadrera, interventi di manutenzione ordinaria per la gestione della vegetazione e dell’alveo del torrente Toscio, 35.000 euro nel 2026;

Taceno, interventi di manutenzione ordinaria per la gestione della vegetazione e dell’alveo del torrente Pioverna in località Tartavalle, 25.000 euro nel 2026.

UTR BRIANZA – SEDE MONZA

Limbiate, interventi di manutenzione straordinaria (argini ed alveo) sui torrenti Lombra e Cisnara (reticolo principale) parte nord e ovest del territorio comunale, 50.000 euro nel 2026 e 50.000 euro nel 2027.

UTR BRESCIA

Piancamuno – Edolo, interventi di manutenzione ordinaria per la gestione della vegetazione ripariale fiume Oglio, aree demanio in concessione alla Comunità Montane Valle Camonica, 40.000 euro nel 2026;

Villa Carcina, Sarezzo, Marcheno, Gardone Val Trompia, interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento della difesa spondale a Villa Carcina, riparazioni spondali puntuali a Sarezzo e manutenzioni spondali da Villa Carcina a Marcheno, 150.000 euro nel 2026 e 150.000 euro nel 2027.

UTR PAVIA E LODI – SEDE DI PAVIA

Colli Verdi e Zavattarello, interventi di manutenzione ordinaria per il taglio della vegetazione spondale e in alveo e rimozione alberature morte lungo il torrente Morcione a valle del ponte in località Sabbioni, 42.000 euro nel 2026;

Borgoratto Mormorolo, manutenzione straordinaria: ripristino difese spondali in prossimità della briglia e pulizia alveo, 100.000 euro nel 2026;

Torricella Verzate, interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino puntuali del Torrente Verzate, 100.000 euro nel 2026.

UTR MONTAGNA

Teglio, interventi di manutenzione ordinaria dell’alveo, taglio e rimozione piante frazione San Giacomo, 30.000 euro nel 2026. (LNews)