Pranzo insieme e festa in piazza: a Brusimpiano Carnevale in riva al lago

Sabato 21 febbraio si fa festa in Piazza del Lago tra risotto, spettacoli per bambini e musica fino a sera

Bambini

21 Febbraio 2026

Brusimpiano festeggia il Carnevale con una giornata pensata per grandi e piccoli, tra pranzo in compagnia, spettacoli e musica. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio in Piazza del Lago, cuore del paese affacciato sul Ceresio, dove la Pro loco e Visit Brusimpiano hanno organizzato un pomeriggio di allegria e colori.

Il programma prenderà il via alle 12 con un momento conviviale: risotto con salamella e salamelle per tutti.

Dalle 14.30 spazio ai festeggiamenti in piazza, tra maschere, coriandoli e animazione. Alle 15 è previsto uno spettacolo di magia dedicato ai bambini.

Per i più piccoli non mancheranno anche chiacchiere, tè e succo di frutta, mentre l’atmosfera sarà quella tipica del Carnevale di paese, con musica e divertimento all’aria aperta.

La giornata non si chiuderà nel pomeriggio. I festeggiamenti proseguiranno in serata all’Old Yankee’s Pub & Grill con cena su prenotazione e, dalle 20.30, dj set per chi vorrà continuare a ballare e a stare in compagnia.

11 Febbraio 2026
