Salvataggio nel bosco a Brusimpiano: un cane cade nella scarpata, recuperato dai vigili del fuoco
L’animale era scappato dall’abitazione dei proprietari ed è precipitato in una scarpata in una zona impervia di Ardena, recuperato con tecniche alpinistiche dagli specialisti SAF
Un cane scappato di casa e finito in una scarpata è stato salvato dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Brusimpiano, in località Ardena. L’animale, caduto in una zona boschiva impervia, è stato recuperato e riconsegnato incolume ai proprietari.
L’intervento è scattato oggi, mercoledì 25 febbraio, alle 13.10. Sul posto sono arrivati gli operatori del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzati in operazioni in ambienti difficili.
Recupero con tecniche alpinistiche
Per raggiungere il cane, i vigili del fuoco hanno utilizzato tecniche di derivazione alpinistica, calandosi nella scarpata e operando in sicurezza in un’area particolarmente impervia.
Una volta raggiunto, l’animale è stato messo in sicurezza e riportato in superficie, per poi essere affidato ai proprietari, sollevati per il lieto fine della disavventura.
Il cane è stato individuato anche grazie ad una termocamera montata su un drone dall’associazione “Acchiappalevrieri”.
