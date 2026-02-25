Varese News

Varese Laghi

Salvataggio nel bosco a Brusimpiano: un cane cade nella scarpata, recuperato dai vigili del fuoco

L’animale era scappato dall’abitazione dei proprietari ed è precipitato in una scarpata in una zona impervia di Ardena, recuperato con tecniche alpinistiche dagli specialisti SAF

Generico 23 Feb 2026

Un cane scappato di casa e finito in una scarpata è stato salvato dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Brusimpiano, in località Ardena. L’animale, caduto in una zona boschiva impervia, è stato recuperato e riconsegnato incolume ai proprietari.

L’intervento è scattato oggi, mercoledì 25 febbraio, alle 13.10. Sul posto sono arrivati gli operatori del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzati in operazioni in ambienti difficili.

Recupero con tecniche alpinistiche

Per raggiungere il cane, i vigili del fuoco hanno utilizzato tecniche di derivazione alpinistica, calandosi nella scarpata e operando in sicurezza in un’area particolarmente impervia.

Una volta raggiunto, l’animale è stato messo in sicurezza e riportato in superficie, per poi essere affidato ai proprietari, sollevati per il lieto fine della disavventura.

Generico 23 Feb 2026

Il cane è stato individuato anche grazie ad una termocamera montata su un drone dall’associazione “Acchiappalevrieri”.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.