Al via il corso base per diventare volontario della Protezione civile

Sono aperte le iscrizioni per il corso di base per diventare volontario della Protezione civile. Il primo appuntamento è in programma per martedì 18 marzo alla sala consiliare di Laveno Mombello (Via Roma 16/a).

Il percorso di formazione è completamente gratuito ed è riconosciuto dalla Scuola superiore di Protezione civile della Regione Lombardia. Il corso offre la possibilità ai partecipanti di assumere il ruolo di volontario di Protezione civile.

Il progetto nasce grazie all’accordo di collaborazione per il coordinamento delle attività di Protezione civile tra i Comuni di Cadrezzate con Osmate, Ispra, Ranco, Taino e Travedona Monate.

Per maggiori informazioni e per conoscere i dettagli del corso, è possibile contattare la Protezione civile di Ispra all’indirizzo mail procivispra@gmail.com, la Protezione civile di Cadrezzate con Osmate alla mail prociv.cadrezzateconosmate@gmail.com, la Protezione civile di Ranco a protezione.civile.ranco@gmail.com, la Protezione civile di Taino all’indirizzo protezionecivile@comune.taino.va.it e la Protezione civile di Travedona Monate (protezionecivile@comune.travedonamonate.va.it).